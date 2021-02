Šestadvacátého ledna se nakazilo přes devět tisíc lidí. Denně umírají desítky. Podle důvěryhodného srovnání Eurostatu patříme v děsivé statistice úmrtnosti mezi absolutně nejpostiženější země. V nemocnicích je přes šest tisíc lidí, přes tisíc v těžkém stavu.

Nic se nelepší.

Majitele lyžařských areálů, hospodští či rodiče, kteří jsou zavřeni s dětmi, znovu vyhlížejí uvolnění a volají po něm. Lze je chápat, vyslechnout však nikoli.

Dvakrát vláda nepředloženě a pošetile otevřela viru dveře. Nejprv loni v létě, potom před Vánoci. Výsledek vidíme: mrtví, těžce nemocní, strach a chaos. Do třetice už kabinet konečně neopakuje chybu. Chce chránit nejohroženější lidi do té doby, než dostanou očkování.

V čem by mohla a měla spočívat zpřísnění? Zájezdy na hory jsou příjemné, ale je rozumné nechat si je na příští sezónu. V řadě civilizovaných zemí je dovoleno cestovat jen do určitého okruhu od bydliště. Asi by bylo dobře zavést v uzavřených prostorách respirátory. Stát je ale musí nabídnout za přijatelnou cenu a pro důchodce a sociálně slabé zdarma. A co hlavně: Pořadatelé teplických a jiných soukromých mejdanů, „hrdinští“ hospodové, kteří otevírají uprostřed márnice, by měli dostávat ne napomenutí, leč rychlé a velmi vysoké pokuty.

Něco takového bychom měli od vlády co nejdřív slyšet.

Na závěr ještě uvedení na pravou míru: Andrej Babiš nyní mluvil o tom, že umírají lidé a že to v létě nevěděl. Neveďme ho k soudné stolici, když nyní jedná rozumně. Fakta jsou však proti němu. Už v září odborníci i poučení laikové (včetně komentátorů Denik.cz) předpovídali tisíce mrtvých. A v prosinci, kdy stát povolil otevření obchodů i restaurací, už věděl každý, kam se řítíme. Jen asi ne premiér.

Chyby nelze zapomenout. Je ovšem zároveň potřeba pochválit i nepopulární, těžké a rozumné nynější rozhodnutí. Neotevírat. Naopak. Jde o životy.