Generace našich nejstarších čtenářů to zažila na vlastní kůži a mnohým z nich to nikdy nevymizí z paměti. Protože ale paměť je někdy milostivá, mnozí si dnes při vyřčení hesla srpna 1968 „Jsme s vámi, buďte s vámi“ vybaví tehdejší vysílání Československého rozhlasu. Vysílání, které svojí vůlí a nasazením redaktorů rozhlasu, nehledě na následky, vešlo zlatým písmem do dějin Československého rozhlasu. Dějin, v nichž byly i mnohé jiné, daleko smutnější a méně důstojné kapitoly.