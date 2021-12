Testování očkovaných? Dobře. Prodloužené vánoční prázdniny? Dobře. Důraz na třetí, posilovací dávku vakcíny? Dobře. Ale jinak všechno špatně. Jediný, kdo může mít z covidových plánů budoucí vlády radost, je Andrej Babiš. Už teď by mohl vyrazit s obměněným heslem ze starých časů: „Budou nám vládnout nemehla.“

Proč? Fialův tým totiž připomíná důstojníky, kteří v chumlu krvavé bitvy rozvinou pergameny a začnou mužstvu kázat, jak se na střetnutí připravit. Jistě, že by byli za minutu všichni mrtví. I když však opustíme přirovnání, zmařené životy zůstávají. Na malý důraz nové vlády by mohli doplatit nejohroženější a mnozí další.

Testy pro očkované a nový covid fond. Budoucí vláda popsala plán boje s epidemií

Vláda hodlá tasit zbraně, které zcela neúčinkují: Například chce spoléhat na to, že převážná část inteligentního národa bude dobrovolně dodržovat pravidla. Nejenže to inteligentní národ nedělá, toto zbožné přání má ještě jednu vadu. I kdyby se proti rozumným omezením bouřila jen desetina obyvatel, už to stačí, aby byla obrana proti viru rozbita. Ukazuje se i to, že nezabírá příliš přesvědčování ani různá cukrlátka pro ty, kdo odmítají vakcíny. Do fronty před očkovací střediska je žene až zákaz společenského života. Je to smutné, ale je to tak.

Odmítání lockdownu, kdyby nebylo tragické, je až směšné. Už nikdy žádná plošná opatření, bil se Andrej Babiš v hruď už loni v létě. Pak přišla katastrofa. Letos v létě to opakoval a máme další pohromu. Nejlepší dědictví, které může odcházející premiér po sobě zanechat, je nyní tvrdá uzávěra nejméně na čtrnáct dnů. Ta by vysvobodila i tápající Fialův tým. Skoroministrům by spadl kámen ze srdce, že to nemusí udělat sami. A ještě by mohli ukazovat prstem na „arcilotra.“

Odcházející premiér avizoval na pátek další kroky. Po sérii tragických omylů a tápání, jež ho právem stála křeslo, se teď na poslední chvíli zlepšuje. Nápad na povinné očkování je dobrý. Teď by navíc měl najít odvahu a vyhlásit celostátní karanténu. Naděje, že všechno spraví lokální opatření, jsou v naší malé zemi plané. Životy zachrání a nemocnicím uleví jedině krátký ale ostrý lockdown spojený s mohutným očkováním.