Česko, největší koronavirová márnice ve střední Evropě

Jen nedopadnout jako Česko! To si mohou říkat v dalších zemích visegrádské čtyřky nad statistikami koronaviru v Česku. Máme na počet obyvatel zdaleka nejvíce nakažených, zdaleka nejvíce mrtvých, a co se týče ekonomických škod, které způsobil postup vlády, to se uvidí.

Foto: Deník