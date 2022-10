Skvost v nitru Olomouce zachránili za pět minut dvanáct. Teď je co závidět

Na místě obytné světnice ve zděné části je tak nyní koupelna s WC a ložnice. Prosklená obytná místnost z ocelové konstrukce zase stojí v místě bývalých kozích chlívků. Sauna s odpočívárnou je umístěna v nástavbě ze dřeva.

Investorka se na spolupráci domluvila s ateliérem SENAA architekti. Ti při návrhu využili symbiózy moderních prvků s tradičními postupy.

„Dům využívá do posledního kousku prudce se svažující pozemek. Na ploše 230 metrů čtverečních se kromě domu jako takového nachází i kůlna na kola a nad terasou je do svahu zasazen bazén s panoramatickým výhledem do okolí Bukovan,“ uvedl za architektonickou kancelář Václav Navrátil.

Kombinace moderního a historického

Dům je zajímavý i tím, že řemeslníci při stavbě kombinovali moderní detaily s historickými technologiemi. Jde například o ručně tesaný povalový strop vsazený do ocelové konstrukce, na kterou navazuje bezrámové velkoplošné zasklení.

A jedna opravdová zajímavost? Tradiční lidová japonská technika shou-sugi-ban opalovaného dřeva je využita při ošetření celé nástavby saunového domečku na střešní terase.