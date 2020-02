Sochař a restaurátor Libor Pisklák se stal ambasadorem Litoměřického deníku. Na stránkách Deníku hledá především kulturní zpravodajství.

Libor Pisklák, ambasador Litoměřického deníku | Foto: Deník

Co si vybavíte, když se řeknou Litoměřice?

Je to fantastické místo, kde se dá prožít hezký rodinný život. Máte tu na dosah všechno, co potřebujete: sportovní vyžití, kino, divadlo, galerii, knihovnu a vynikající ZUŠ… Pokud potřebujete něco navíc, za chvíli jste v Praze.