Zvěř trpí parazity, myslivci jí dali speciální granule

FOTOGALERIE: Region, Milešov - Stovky kilogramů granulí s léky proti parazitům roznesli o víkendu po svých honitbách myslivci z celého regionu.Po nálezech několika kusů, u kterých byla přítomnost parazitů v těle veterináři potvrzena, se tím snaží napadená zvířata vyléčit a zabránit dalšímu šíření nemoci.

Takzvanou střečkovitost, kdy larvy much napadají kůži, žaludek nebo nosohltan svých hostitelů, testy prokázaly také u srnčí zvěře v revíru mysliveckého sdružení Tetřívek Milešov.

Proto dva z jeho členů František Hamerle, který je zároveň i předsedou litoměřického okresního spolku myslivců a Martin Štefan vyrazili v sobotu ráno do svého revíru v lesích u Milešova. Do několika zastřešených krmelců rozvezli speciální granule s antiparazitárními účinky. A jako každý druhý den s sebou pro strádající zvířata vzali také seno, sůl a kukuřici. (red)