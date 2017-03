Zoolog: Zvířecí mláďata nebývají v přírodě opuštěná

Srdov – Zoocentrum v Srdově na Litoměřicku se už probudilo z relativního zimního spánku a s jarem očekává první přírůstek kozy bezoárové, kterou má majitel centra Michal Fišer spolu s další spárkatou zvěří v experimentálním chovu.

V uplynulém týdnu se tu zastavily k prohlídce první skupiny milovníků zvířat. Zvýšený zájem očekává za dva měsíce od školních kolektivů.



Dalším zařízením, které na Litoměřicku pečuje o divoká zvířata, je nedaleká Záchranná stanice Flaco v Dolním Týnci, kterou spravuje Český svaz ochránců přírody. Z obou míst zní nyní apel na laickou veřejnost.

„Blížíme se k období, kdy se v přírodě rodí mláďata, lidé se s nimi často setkávají, bývají opuštěná a rádoby zachránci se domnívají, že se ztratila matce. Nebývá to ve většině případů pravda. Matka si pouze odskočila, instinktivně odlákává od místa svým pachem případné predátory a za čas se k němu vrátí, aby je nakrmila. Pokud si takové mládě odnesete domů, v řadě případů přes vaši laickou pomoc zahyne, a to proto, že mu nedokážete poskytnout péči jako jeho matka,“ vysvětluje Michal Fišer.



Takové případy se netýkají jen spárkaté zvěře, ale i zajíců či pernaté zvěře.



„Už se vám jistě stalo, že jste našli malé ptáče, které ještě nemělo dorostlá křídla a špatně létalo. Vzbudilo to ve vás nejspíš pocit, že potřebuje pomoc. Netušíte, že tím mu můžete spíš ublížit. U pěvců je přitom naprosto běžné, že mláďata opouštějí hnízdo několik dní před vylétnutím a zdržují se v blízkém okolí hnízda, nejčastěji ukrytí v keřích. V hnízdě by mohla zahynout všechna naráz, takto mají některá šanci uniknout a přežít,“ uvádí Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické, která koordinuje právě nastartovaný projekt Jaro ožívá.

Zoolog radí, jak se tedy správně zachovat, najdu-li ptáče, které ještě špatně létá.



„Je-li zdravé a někde v křoví, nechte ho tam být a odejděte. Rodiče si ho brzy najdou a nakrmí ho. Jedině pokud se vám místo nezdá bezpečné, například blízko frekventované silnice, vezměte ho a vyzvedněte na nejbližší keř. Ptákům, na rozdíl od savců, na jejichž mláďata nikdy nesmíte sahat, váš dotek nevadí. Pouze je-li ptáče zraněné, dejte ho do krabice a zavolejte na nejbližší záchrannou stanici,“ vysvětluje Gabriela Dobruská.