Zlatá neděle bude plná zážitků

Litoměřicko/Podřipsko – Vánoční akce a zejména koncerty v regionu gradují.

Úštěcký advent - slet andělů.Foto: Karel Pech

Dnes se několik tisíc návštěvníků vydá na 16. Úštěcký advent, při kterém historické centrum Úštěku zaplní se svými stánky na 150 řemeslníků a obchodníků a zábavným programem je doplní přes 60 účinkujících. Vánoce jako od Josefa Lady začnou v 9 hodin a trvají do setmění. Atrakcí je slet andělů z věže kostela sv. Petra a Pavla v 11, 14.30 a 16.30 hodin. Otevřeny jsou ve městě téměř všechny výstavní a kulturní objekty.



Kulturní představení, hlavně koncerty pokračují i o zlaté neděli 18. prosince. Litoměřický Spolek Musica et Education připravil pro příznivce vážné hudby pěkný zážitek i na závěr letošního roku. Do kostela Všech Svatých od 16 hodin připravil adventní benefiční koncert pro nevidomé děti na podporu hmatově ilustrovaných knížek.

V programu zazní tucet písní a skladeb českých a světových skladatelů. Pozvání do Litoměřic přijali světoznámí tenorové Jaroslav Dvorský a Jakub Pustina a pianistky zcela nevidomá Ráchel Skleničková a docentka Hudební fakulty JAMU Marta Vašková.



Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby a vánoční písně z Loutny české Adama Michny z Otradovic zazní v neděli od 18 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Úštěku. Nastudovaly je Pěvecký sbor Úštěk, Pěvecký sbor Zvonek ZŠ Aloise Klára a Festivalový orchestr Úštěk. Část výtěžku ze vstupného půjde na konto mateřské a základní školy.



Na Karlově náměstí v Roudnici nad Labem proběhne v neděli od 11 hodin závěrečné zpívání pod vánočním stromem. Tradiční koledy doprovází Podřipský žesťový kvartet. Na zpívání naváže od 13 hodin Pohádkové putování za Ježíškem.



Po koncertech žáků a pedagogů ZUŠ v Roudnici nad Labem, které se uskutečnily v prostorách školy a na několika dalších místech ve městě i v Hoštce, proběhne v neděli představení žáků Antonína Kyzlíka ve dvou evangelických kostelech. Klarinety, zobcové flétny a saxofony rozezní od 9 hodin svatostánek v Roudnici a od 14 hodin v Libkovicích pod Řípem.



V libochovickém kostele Všech svatých od 18 hodin pořádá Pěvecký sbor Melodie a Římskokatolická farnost adventní koncert vážné hudby a vánočních písní.



V Prodejní dílně lidových tradic v Bechlíně, kde až do 23. prosince (vždy od 14 do 18 hodin) probíhá prodej řemeslných výrobků, bude v neděli 18. prosince od 17 hodin zahájen celoroční provoz nového betlému z kukuřičného šustí.



Spolek pro obnovu kostela sv. Barbory v Ječovicích pořádá 18. prosince od 16 hodin v tomto svatostánku adventní koncert. Na programu jsou české a evropské zpěvy a koledy v podání Vranských pěvců, Eliáše a Tomáše Veselých.