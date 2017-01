Zima z pohledu myslivců

Litoměřicko – Současné mrazy a sněžení je nepříjemné pro lidi, ale ještě více pro volně žijící zvěř. Všechna divoká zvěř žijící v našich honitbách v současné době trpí především nedostatkem potravy, vody a na mnoha místech kvůli pohybu mnoha osob i neklidem.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

V tomto období nastupují ve své aktivní činnosti všichni myslivci, uživatelé honiteb v litoměřickém okrese. Nastává doba, kdy myslivci musí zabezpečit pravidelné zimní přikrmování jadrným krmivem, senem a pravidelným doplňováním kamenné soli ve slaniscích. Tato krmiva si každý uživatel honitby musí zabezpečit v období roku, samozřejmě vlastními silami a na své náklady, které nejsou malé.

Každý uživatel má povinnost zabezpečit zimní přikrmování pro stanovené normované stavy jednotlivých druhů zvěře v honitbě, ale především pro zvěř, která se v současné době v honitbě zdržuje. Její počty jsou v jednotlivých honitbách různé. V mnohých oblastech našeho okresu i značně vysoké. Záleží na plodinách, které v honitbách rostou na polích v zimním období (řepka apod.) Především jde o zabezpečení zimního přikrmování zvěře srnčí, mufloní, dančí a zvěře drobné, tedy bažantů, zajíců či koroptví.



Tato v současné době aktivní činnost našich mysliveckých sdružení a jednotlivých honiteb naráží na mnoho problémů v souvislosti s volným pohybem osob v prostorách honiteb, navíc třeba v doprovodu psa. Na tom by nebylo nic špatného, ale lidé se mnohdy pohybují v prostorách honitby mimo veřejné cesty, svého psa pouští k volnému pohybu po lese i po polích, kde se zvěř zdržuje. Psi často zvěř prohánějí a štvou. Nejvíce tím trpí srnčí a mufloní zvěř, která po silném štvaní dostává zápal plic a hyne.



Zvěř v tomto období potřebuje především klid, je oslabena nedostatkem potravy a srny a mufloni se připravují na vývoj nového plodu. Chceme proto upozornit občany, pokud v okrajových oblastech obcí a měst chtějí pomoci myslivcům se zimním přikrmování, aby to dělali po dohodě s mysliveckým hospodářem jednotlivých mysliveckých sdružení a honiteb.



Ještě chci zmínit v současné době nejvíce rozmnoženou zvěř – divoká prasata. Ty naopak dělají velké škody nejen na polích a pastvinách, ale i v blízkosti lidských sídel, kam se v tuto roční dobu za potravou stahují a páchají velké škody. Žádáme občany, kde tyto problémy s divokými prasaty mají, aby je nekrmili odpadky, které vyhazují za plot zahrádky či dvorku.



Závěrem bych chtěl požádat všechny lidi o ukázněnost a pochopení snahy našich myslivců při plnění jejich povinností v péči o naši zvěř v současném zimním období. Každý má právo do přírody jít a mít sebou svého psa. Měl by se ale chovat tak, aby přírodě neškodil.



Adof Rolínek, člen okresní myslivecké rady