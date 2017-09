Zelená autobusová flotila se připravuje na nápor školáků

Litoměřicko, Podřipsko – Od 4. září vyjede z menších obcí víc autobusových linek. Školní jízdní řád ale doplní řada změn.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

V pondělí ráno to zase začne: drapnout tašku se svačinou a hurá před tabuli. Pokud v rodině není auto a dráha je daleko, musejí se rodiče školou povinných spolehnout na autobusovou dopravu. Školní jízdní řády, které vstupují v platnost každé září, s posilami spojů počítají. Ústecký kraj, který na svém území zelené linkové autobusy vypravuje a dotuje, avizuje vedle běžných úprav další změny, jež by nejmenším měly pomoct.

Například děti z Bohušovic se linkou 637 dostanou ráno do školy v Terezíně. Úprava stejného spoje pomůže i Janě, která v Terezíně do ranního autobusu posadí syna druháka. Pojede na základní školu do Litoměřic. „Kdybych Jirku musela hodit autem, těžko bych to stihla do práce,“ vysvětluje Jana z Terezína. Školáci z Dušníků a Předonína zase s linkami 672 a 683 stihnou vyučování v Roudnici.

Řády si raději ověřte

K mimořádným změnám jako ty aktuální sahá kraj pravidelně jednou za čtvrt roku. Reaguje na podněty starostů obcí i veřejnosti a vyhodnocuje, jestli jsou poptávané úpravy technicky a ekonomicky možné.

„Výčet změn, o kterých jsme informovali prostřednictvím našich novin a internetových stránek, ale není úplný,“ upozorňuje Miroslav Müller z marketingu dopravy Ústeckého kraje.



Ten dodává také jednu pikantnost: přestože je flotila krajských autobusů zelená, např. na Teplicku jsou vozy světlejší, na Litoměřicku a Podřipsku tmavší. Rozdíl je ale minimální, a tak cestující, kteří krajskými linkami jezdí, můžou překvapit pouze mimořádně vypravené zálohové vozy jiné barvy.

Řidiči se zapotí

V okrese zajišťují provoz krajských autobusů společnosti ČSAD Slaný a BusLine. Avizované změny se téměř výhradně dotýkají linek první společností. Žádné mimořádnosti oproti tomu nečekejte u BusLinu. „Kvůli uzavírce v Palachově ulici ale minimálně do října potrvá výlukový jízdní řád z Litoměřic do Hlinné,“ upozorňuje dispečer společnosti Jaroslav Horák.

BusLine zajišťuje také městskou dopravu v Litoměřicích, kterou dotuje město. I tu využívá řada nejmenších. Od pondělka jim společnost přidá ranní spoj, který děti rozveze po místních školách. Od kapličky v Pokraticích bude vyjíždět v 7.20 hodin.

Se školním jízdním řádem končí volnější režim řidičům autobusů, kterých je chronický nedostatek. „Málo jich mají skoro všechny společnosti, potvrzují mi to i lidé z ČSAD Slaný,“ říká dispečer Horák s tím, že největší nápor čeká na řidiče právě se začátkem září, kdy si školáci vyřizují žákovské průkazky.

Nejen pro školáky

Úpravy pomůžou nejen školou povinným, ale i lidem bez auta nebo hendikepovaným. Po prázdninách se díky lince 638 z Martiněvsi Litoměřičtí lépe dostanou z Pokratic a zpět. Na lince 646 z Roudnice přes Krabčice do Mnetěše pojedou nově večerní spoje, které navážou na příjezdy autobusů i vlaků z Prahy. U linky 684 z Roudnice do Litoměřic se zase zlepší návaznost na autobusy z Mělníka, nový spoj pojede i z Libochovic do Budyně.

Jaroslav Balvín