Závodu požehná ultramaratonec Škorpil

Litoměřice – Nazout kecky, obléct sportovní dres a vyrazit kolem Labe. Takový program čeká 2. září dospělé, děti i hendikepované na čtvrtmaratonu Krokudy na Střeleckém ostrově v Litoměřicích.

Miloš Škorpil.Foto: Jindřich Sýkora

Závodit bude i ultramaratonec Miloš Škorpil. Propagátor běhu se tu objeví podruhé za čtvrt roku. Pozvala ho Knihovna K. H. Máchy, která pomáhá s organizací závodu.

„Potom, co vydal dvě knížky, jsme ho pozvali na autogramiádu a pak si s ním i zaběhali,“ vzpomíná ředitel knihovny Karel Tománek na červnový workshop správné techniky běhu se Škorpilem. „V Litoměřicích se mu zalíbilo a rád převzal patronát i nad sobotním závodem,“ dodává Tománek.



Organizátorem čtvrtmaratonu Krokudy je Litoměřičan Jindřich Sýkora. Pořádá ho i proto, že v okolí sleduje v posledních letech strmý nárůst zájmu o rekreační běh.

„Když vyrazím na Střelák nebo Radobýl, potkám spoustu běžců. Za jakéhokoli počasí,“ popisuje Sýkora.

Potvrzuje to i jiný příležitostný běžec, který si na místním terénu pochvaluje pestrost a klid. „Můžu běžet rovinku kolem Labe nebo si dát do těla dvacítku na Sedlo a zpět. Potom mě na závodě nic nezaskočí,“ pochvaluje si Alex z Litoměřic.



Závod začíná ve 14 hodin. Každá věková kategorie má trasu ušitou na míru. Dospělí vyrazí po cyklostezce ve směru na Třeboutice, otočí se až u Malé vodní elektrárny na Labi. Vozíčkáře doprovodí na 1600 metrů dlouhém okruhu zaměstnanci terezínského Domova se zvláštním režimem, miminka v kočáru potlačí osmistovkou maminky.



Kdo se na stránkách www.krokudy.cz nepřihlásil on-line, musí se zaregistrovat na místě nejpozději do 13:30.

Jaroslav Balvín