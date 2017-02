Zastupitelé chtějí výstaviště Zahradu Čech zachránit

Litoměřice – Tradici výstavnictví a značku Zahrada Čech chtějí litoměřičtí zastupitelé zachovat. Shodli s také na tom, že udělají vše pro to, aby letošní již zveřejněný kalendář akcí na výstavišti byl dodržen.

Další osud Zahrady Čech řešili zastupitelé poté, co se zabývali ukončením stávající nájemní smlouvy se společností Zahrada Čech. K tomuto kroku přistoupili radní minulý týden poté, co se společnost EXPO CZ, jež je partnerem města ve společnosti Zahrada Čech, rozhodla v činnosti nepokračovat.

Společnosti Zahrada Čech, v níž 50 procent vlastní společnost s ručením omezeným EXPO CZ a stejnou část město Litoměřice, končí nájemní smlouva k 30. dubnu letošního roku. "Společnost však má nyní možnost realizovat kalendář akcí naplánovaných pro celý letošní rok v případě, že se přihlásí do výběrového řízení a uspěje v něm. V zájmu zachování kontinuity provozu totiž bude areál do 31. 12. 2017 (s možností prodloužení do 30. dubna 2018) pronajat," upřesnila mluvčí města Eva Břeňová.

Rada města nyní zpracuje návrh na způsob a formu využití areálu výstaviště od 1. ledna příštího roku, který na mimořádném zasedání v březnu předloží zastupitelům. Ještě v první polovině letošního roku pak bude vypsáno výběrové řízení na provozovatele výstaviště. Pravomoc rozhodnout si vyhradilo zastupitelstvo.

Zástupce společnosti EXPO CZ Petr Skřivánek zatím nechce potvrdit, zda se do nového výběrové ho řízení přihlásí. „Podmínky výběrového řízení nejsou známy. Rozhodneme se až po jejich zveřejnění," řekl po jednání zastupitelů Skřivánek.