Zásoby uhlí v domácnostech na Litoměřicku se tenčí

Litoměřicko – Řada domácnosti, které topí uhlím, nepředpokládala, že současná zima bude tužší než ty z posledních let, a dostatečně se nezásobila palivem.

ZÁSOBA ledvického uhlí s maximální dodávkou dvou kamionů vystačí ve skladech ve Velemíně na necelý týden. Foto: Deník/Karel Pech

Nákup uhlí a jeho doprava ze skladů je nyní mnohem složitější, komplikovanější je i zásobování z třídíren. Spotřebitelé si v sortimentu uhlí víc vybírají, protože výrobci automatických kotlů doporučují pro jejich optimální chod jen určitou kvalitu, a to bývá minimálně ořech dvě.

MALÝ DOMEK SPOTŘEBUJE 30 KILO DENNĚ

Podle informací Pavla Vrby, majitele společnosti Ekoefekt, která vyrábí automatické kotle na uhlí, je pro vyhřátí malého domku třeba denně minimálně 30 kilogramů uhlí ořech 2, pro větší rodinný dům to může být i dvakrát tolik.



Metrický cent vydrží k zajištění komfortu a tepelné pohody na tři až čtyři dny. Od toho lze spočítat, kolik domácnost bude potřebovat na celou zimu. Domácnosti v litoměřickém okrese můžou v současné době využívat služby minimálně pěti uhelných skladů, které mají se zásobováním několikaleté zkušenosti. Všechny zaznamenaly zvýšený zájem od ledna, a proto se snaží zásoby neustále doplňovat.



„Momentálně máme na skladě menší zásobu mosteckého ořechu 1 i 2, ledvického ještě méně. S rozvozem uhlí je hodně práce protože zákazníci šetří a na zimu si ho brali třeba jen deset centů, to jim nemohlo stačit, a proto objednávky opakují. Mám tři auta na rozvoz a ty se neustále točí. S dodávkami uhlí se to každou zimu opakuje, kamion, který pobere až 30 tun, čeká v třídírně na naložení dva i tři dny, poslední k nám dorazil minulé úterý," uvedl Martin Červený, majitel skladu ve Velkém Újezdu.

Sklad nabízí metrický cent mosteckého ořechu 1 za 299 korun, ořechu 2 za 269 a kostku za 309 korun. Uhlí v množství nad 30 centů do 25 kilometrů doveze zdarma.

MOSTECKÉ UHLÍ JE LEVNĚJŠÍ

Obdobná situace je i v Uhelných skladech Velemín, které jsou členem autorizované obchodní sítě uhelných skladů v České republice. Zásoba ledvického uhlí s maximální dodávkou dvou kamionů zde vystačí na necelý týden. Nyní je na skladě zbytek ořechu 1 a 2 a čeká se na další zásobu. Ve Velemíně stojí od 1. ledna metrický cent kostky 340 korun, ořech jedna 315, ořech dvě 279 korun a pytel s 25 kilogramy briket 194 korun. Na skladě je i posypová sůl.



Největší zásobu uhlí měly včera v okrese Uhelné sklady Židovice. „Zákazník ho může dostat ze tří druhů, máme zhruba 45 tun ořechu 1 a 30 tun ořechu 2 z Ledvic a asi 30 tun mosteckého ořechu 2. Ceny ledvického uhlí činí 305, respektive 290 korun, mostecké je levnější, metrický cent za 270 korun," uvedl prodejce Jaroslav Brožík.