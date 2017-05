GALERIE: Žalhostická škola slavila 90. narozeniny

Žalhostice – Na dvě stě účastníků v sobotu zaplnilo prostory zdejší základní a mateřské školy. Přijali pozvání ředitele Vladimíra Fiedlera a jeho kolegů z pedagogického sboru k oslavě 90 let od založení školy.

Její interiér vyzdobili žáci, výstavky fotografií, učebnic a kronik shromáždili učitelé, pohoštění připravila kuchyně, svým dílem přispěli i sponzoři. Slavnosti se zúčastnili představitelé všech spádových obcí.

Žáci a děti s učiteli připravili pro návštěvníky pestrý a zábavný program s pohádkou a divadelním představením Starých pověstí českých v tělocvičně a dalšími vystoupeními na školním dvoře. Pěkným zážitkem byl koncert kytarového kroužku, Vinohrádku, školní kapely a hostů, bývalých kantorů a absolventů školy.

„Máme pěknou školu, která prošla několika rekonstrukcemi, ale zanechala si svou prvorepublikovou eleganci a důstojnost. Jediné, co nám nyní chybí, jsou děti. Stejně jako u jiných venkovských škol rodiče upřednostňují školy městské, a to je škoda, protože dnes je kvalita mezi školami vyrovnaná. Naopak naší výhodou je, že učitelé při nižším obsazení třídy se dětem mohou věnovat víc. Proto k nám například jezdí žáci z Litoměřic s různými poruchami a my jim dokážeme pomoci," sdělil Vladimír Fiedler, který je se žalhostickou školou profesně spjat už 27 let. V současné době máme škola 112 žáků, 14 pedagogů a šest správních zaměstnanců.