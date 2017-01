Zákonodárci a přeživší uctili památku obětí holocaustu

Litoměřice, Terezín – V obou městech v pátek proběhl vzpomínkový pietní akt u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu.

Vzpomínku připravila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a zúčastnili se jí místopředseda Sněmovny Jan Bartošek a předsedkyně bavorského zemského sněmu Barbara Stamm. Své věnce a kytice k pietním místům položili také zástupci Senátu, velvyslanectví SRN a Izraele, Ústeckého kraje, měst Litoměřice a Terezín a také Nadace bavorských památníků.



Účastníci zavítali nejprve do Litoměřic, kde se poklonili památce obětí u bývalého krematoria, které bylo součástí pobočného koncentračního tábora Flossenbürg.

Druhý pietní akt se uskutečnil na Národním hřbitově v Terezíně. Nadace Bavorských pamětních míst spolu s Bavorským zemským sněmem uctívají každoročně 27. ledna památku obětí národního socialismu a holocaustu.



„Dnes jsme se k položení věnců poprvé vydali mimo Bavorsko, do Litoměřic, do místa, v němž byla největší pobočka koncentračního tábora Flossenbürg. Pro nás je velkou ctí, že jsme dnes mohli uctít památku obětí holocaustu společně a za účastí přeživších, kteří nám připomínají, co se již nesmí stát, zabraňovat svobodnému smýšlení, šlapat po lidských právech, vraždit nevinné. I v dnešní době je třeba udržet a rozvíjet soudržnost demokratických národů proti veškeré formě extremismu," uvedla ve svém projevu Barbara Stamm.

Po skončení pietních aktů si účastníci prohlédli v prostorách Ženského dvora Malé pevnosti výstavu věnovanou koncentračnímu táboru v Litoměřicích.