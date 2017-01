Začíná kurz pro laické pečovatele o seniory

Litoměřice – Zdena Ostrovská se právě vrátila z návštěvy hřbitova, kam chodí za svým manželem. Zemřel loni, po dlouhém boji s Alzheimerovou nemocí, ve kterém jej všestranně podporovala a starala se. Slíbili si, že se o sebe postarají až do smrti, pokud to jen trochu bude možné – a Zdena svůj slib, ač s vynaložením obrovského úsilí, dodržela.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Trvalo to sedm let od té doby, co manželovi našli Alzheimera. Nejprve se jen pletl, zapomínal, ale postupně se to zhoršovalo a poslední tři roky byl upoután na lůžko a na mně visela celá péče. Děti nemáme, a tak jsem na to byla sama. A musím říct, že to bylo velmi krušné období. Už jsem se začala poohlížet po nějakém ústavu, ačkoli mne velmi trápilo, že bych nedodržela svůj slib, a pak jsem se dozvěděla, že u nás ve městě bude kurz Pečuj doma, na kterém se o takovýchto lidech a péči o ně bude mluvit," svěřila se paní Zdena.

"Přihlásila jsem se a bylo to rozhodnutí, které změnilo celý můj přístup a postoj k péči o manžela. Naučila jsem se, jak se o něj starat, jak s ním komunikovat, i když toho už moc nenamluvil, jak s ním cvičit. Dozvěděla jsem se, že mám nárok na příspěvek na péči, pomohli mi jej vyplnit a probrali se mnou i možnost získání nebo půjčení pomůcek, představili služby, které mi s manželem pomohly, a připravili mne i na ten konec. Potkala jsem se s lidmi, kteří taky o někoho pečují, a tak jsme si mohli vyměnit zkušenosti a tipy a taky se ujistit, že v tom nejsme sami. Moc děkuju všem lektorům a celé Diakonii, že takový projekt má, protože vím, že bez nich bych svůj slib nemohla dodržet,“ dodala.



Dlouhodobá péče o nemohoucího člena rodiny je velikou zátěží a závazkem pro všechny zúčastněné. Ať už se jedná o častou nutnost opustit zaměstnání, s tím související ekonomické potíže, způsobené výpadkem jednoho z příjmů rodiny, potíže sociální, plynoucí ze vznikajícího osamění až izolace pečujícího, na které mohou navazovat i psychické nesnáze.



Projekt Pečuj doma Diakonie ČCE se snaží všemožně podporovat pečující i jejich blízké a tak těmto potížím předcházet. V teoretických i praktických blocích učí pečující pečovat, a to jak po fyzické stránce, tak i v rovině teoretické, vzdělává v sociálně právním minimu a učí také, jak se nebát doprovodit své nemocné až do konce.



Nedílnou součástí kurzů je sdílení zkušeností pečujících navzájem, podpora ze strany lektorů i možnost pokračující pomoci formou dalšího poradenství nebo skrze účast na podpůrných skupinách, které se setkávají na mnoha místech v republice.



V Ústí nad Labem začínají kurzy pečování už 20. ledna. V Litoměřicích se od poloviny ledna začnou scházet pečující na podpůrné skupině – bližší informace na www.pecujdoma.cz nebo na poradenské lince 800 915 915.



Konkrétní informace a přihlášky na severočeské kurzy získají zájemci u Dagmar Pelcové, dagmar.pelcova@diakonie.cz, telefon 739 244 784. Cyklus kurzů pro laické pečovatele starající se o seniory proběhne v prostorách Farního úřadu u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a pro účastníky je bezplatný.



Kurz začíná 20. ledna s tématy Ošetřovatelský kurz a Praktický a nácvikový kurz. 21. ledna pokračuje Praktickým a nácvikovým kurzem 2 a Sociálně právním kurzem, 10. února je na programu Fyzioterapeutický kurz a Kurz o demenci, 11. února Kurz o demenci 2 a Doprovázení v závěru života. Cyklus končí 4. března Kurzem komunikace.