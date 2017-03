Za novou kotlíkovou dotaci si lidé nekoupí kotel na uhlí

Litoměřicko – Takzvané kotlíkové dotace Ústeckého kraje jsou tentokrát zaměřeny na pořízení kotlů spalujících pouze biomasu nebo na instalaci tepelných čerpadel. Příjem žádostí začne 3. dubna, krajský úřad je bude přijímat až do 30. června.

KOTLE NA UHLÍ podporovala předchozí dotační výzva. Foto: Deník/archiv

„Pro tento program je alokováno minimálně 18,8 milionu korun, tato částka bude ještě navýšena o nevyčerpané finanční prostředky z loňské první výzvy. Maximální výše dotace činí 150 tisíc korun,“ uvedla Lucie Dosedělová, mluvčí Ústeckého kraje.



Aktuální výzva bude zajímat především movitější žadatele. Tepelná čerpadla totiž vyžadují určitý standard zateplení domu a hlavně odpovídající rozvody tepelného média, kotle na biomasu zase bývají objemnější a vyžadují skladovací prostory pro palivo. Navíc například peletky jsou cenově srovnatelné s plynem.

„Pokud bych se rozhodoval při pořizování nového kotle mezi peletkami a plynem, rozhodně bych dal přednost plynu, u kterého je větší komfort. Protože stavím rodinný domek, kde není plyn zavedený, rozhodl jsem se pro tepelné čerpadlo a o dotaci požádám,“ říká například Evžen Krátký z Lovosicka.



Nová dotační výzva příliš nepomůže jednomu z mála výrobců kotlů v regionu. Společnost Ekoefekt v Třebívlicích se věnuje přes 20 let výrobě a vývoji automatických kotlů na hnědé uhlí, a ty tato výzva nepodporuje. Starší kotle na uhlí fungují hlavně ve starších domech a i jejich uživatelé jsou většinou senioři, kteří na dražší nový kotel s nákladnějším provozem nedosáhnou.

„Vidím to z praxe, jací žadatelé k nám o poradenství chodí. Zájem o automatické kotle na uhlí klesá a ti, kteří chtějí ušetřit, si zajedou do Polska, kde takový kotel koupí téměř za poloviční cenu a bez dotace. Ušetří, ale hůře budou hledat firmu, která jim zajistí servis a opravu. My od výroby těchto kotlů pomalu ustupujeme, museli jsme už propustit několik chlapů, kteří na nich pracovali,“ vysvětluje majitel firmy Pavel Vrba.



Ústecký kraj vyhlásil v rámci této výzvy prioritní města a obce, kde byla monitorována zhoršená kvalita ovzduší. Žadatelé z těchto míst mohou získat pět procent dotace navíc. V litoměřickém okrese se to týká 38 sídel, v teplickém 23 a v děčínském devíti měst a obcí.