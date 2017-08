Z honosné vily zbyly obvodové zdi

Litoměřice - V 19. století si u Litoměřic postavil své sídlo velkostatkář. Teď je to ruina.

Dřevěné stropy, pěkné vnitřní vybavení. Tak vypadala vila Veveří, lidově zvaná Fafák, ještě v 8o. letech minulého století. Teď z ní nezbylo skoro nic.

Turisté ji mohou spatřit při výstupu na Radobýl cestou k Miřejovicím. Z dříve honosného sídla, které mohlo sloužit minimálně třem rodinám, dnes zbyly jen obvodové zdi. Majitel žije ve Švýcarsku a nereaguje na výzvy městského úřadu.

„Objekt je už několik let v havarijním stavu, proto jsme ho nechali na náklady města alespoň oplotit, aby nedocházelo k vniknutí a případnému úrazu,“ uvedl vedoucí stavební úřadu Jan Nejtek.

Vilu postavila rodina Pfaff na konci 19. století na místě bývalé vinařské kaple sv. Mikuláše. Vlastnila ji až do začátku 2. světové války. Po založení nedalekého koncentračního tábora se do ní nastěhovalo jeho vedení. Po znárodnění se stala součástí státního statku. Ještě na počátku 90. let zde začaly práce na rekonstrukci, brzy však skončily a vila se stala předmětem spekulantů. Majitelem byl i bývalý právník ČSSD Zdeněk Altner.

Není to jediná ruina na Litoměřicku. Podle projektu prazdnedomy.cz, který poukazuje na vybydlené objekty v celé ČR, jich v okrese stojí víc.

Další ruiny na Litoměřicku● Pffafenhof, Litoměřice

● Windsor, Siřejovice

● Zámek Boreč

● Parostrojní pivovar, Doksany