Výletní loď vyjede na linku mezi Litoměřicemi a Ústím na apríla

Litoměřice - Výletní loď, která v sezoně vozí turisty na lince mezi Litoměřicemi a Ústím, letos poprvé vyjede v sobotu 1. dubna. Poté bude jezdit každou sobotu, neděli a svátek.

Lodní doprava mezi Litoměřicemi a ÚstímFoto: Deník/Karel Pech

Od začátku června do 1. září pak bude jezdit i každý pátek. Do 29. října pak opět jen v sobotu, neděli a ve svátek. Novinkou bude založení nové linky mezi Ústím, Děčínem a Hřenskem. Pokud by spodní část Labe na Děčín byla kvůli nedostatku vody nesjízdná, počítá provozovatel linky Labská plavební společnost s alternativní plavbou ve směru na Roudnici nad Labem.

Jízdní řád a termíny alternativní trasy budou vyhlášeny na www.dopravauk.cz. Lodní linky 901 a 902, případně alternativní linka jsou plnohodnotně zapojeny do Tarifu Dopravy Ústeckého kraje. Jízdné je tedy stejné jako u autobusů a vlaků DÚK. S ohledem na dlouhou jízdní dobu zde platí výjimka z časové platnosti.