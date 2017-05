Vykopnuté dveře nebo nožík na knihovníky. Knihovna si pořizuje vlastní ochranku

Litoměřicko, Děčín – Městskou knihovnu v Děčíně bude nově hlídat ochranka. Ta by měla zabránit konfliktům, kterých v poslední době přibývá. Na Litoměřicku se s těmito problémy knihovny nepotýkají.

„Neustále se množí případy, kdy určitá skupina lidí obtěžuje návštěvníky knihovny, dokonce se stává, že se občas něco ztratí. Dokonce se tu někdo nechal zamknout a pak zevnitř vyrazil dveře," popisuje ředitel knihovny Ladislav Zoubek, proč se knihovna rozhodla angažovat ochranku.



Podle informací Deníku měla jedna z obtěžujících žen dokonce na zaměstnance knihovny vytáhnout nožík. Čas od času jsou navíc chodby knihovny pokálené.



Problematické jsou především večerní hodiny, knihovna má totiž otevřeno do sedmi hodin večer, navíc se v knihovně konají i akce končící později. Až v devět hodin večer končí některé kurzy, které pořádá vzdělávací středisko knihovny. Omezení provozní doby ale ředitel odmítá.

„Tím bychom omezili kvůli chování neslušných ty slušné. A to nechceme dopustit. Případně, aby se do knihovny večer báli," říká rezolutně Ladislav Zoubek, podle nějž kromě opravdu velkých knihoven v Praze knihovny ve středních a menších městech ochranku nemají.



Ve staré budově knihovny v děčínských Podmoklech podobné problémy nebyly, což přiznává i ředitel Zoubek. Nová budova je ale složená z dlouhých chodeb, má dva vstupy pro veřejnost, schodiště, výtah. Tedy řadu míst, kde se lidé mohou schovávat. To ve staré budově není.



Kolik bude ochranka knihovnu přesně stát, zatím není jasné. Radní zatím přiklepli knihovně 187 tisíc korun pro zbytek letošního roku. Konečné náklady budou jasné poté, co se uskuteční výběrové řízení na bezpečnostní agenturu. Stejně tak si chce knihovna teprve stanovit, zda ochranka bude v hlavní budově již od rána, nebo až od poledne. V každém případě zde bude vždy až do

uzavření celé budovy.

Knihovna není první děčínskou městskou příspěvkovou organizací, která se rozhodla využívat služeb ochranky. Již dvě léta pomáhala ochranka se zajištěním pořádku v děčínském plaveckém areálu.



„Počítáme s jejím využitím i v letošním roce. V uplynulých letech jsme byli s působením ochranky spokojení, hodně nám pomohla s bezpečností v areálu," říká ředitel Děčínské sportovní, pod kterou areál spadá, Igor Bayer.

NA LITOMĚŘICKU JE KLID

V jiných částech kraje takové problémy jako v Děčíně ale většinou nejsou. Například podle mluvčího roudnické radnice Jana Vancla město nyní ani v minulosti neregistruje požadavky na placenou ostrahu. „Podobné záležitosti na území Roudnice nad Labem řeší městská policie," poznamenal Vancl.



Ani v Litoměřicích nehlídá žádnou městskou instituci najatá bezpečnostní firma. Stejně jako v Roudnici i tam podobné konflikty řeší strážníci městské police.



„Před lety jsme na městském úřadě řešili problém s nerudným a agresivním klientem na odboru sociální péče. K případu však byla povolána městská policie," připomněla mluvčí města Litoměřice Eva Břeňová.



Také na pořádek v prostorách, které spravuje město Štětí, dohlíží městská policie. „Během sezóny občas vznikají konflikty například na koupališti. Pokud je nezvládne uklidnit personál, přivolává na pomoc strážníky. Od toho je máme," uvedl štětský starosta Tomáš Ryšánek.



Zkušenosti s najímáním soukromých bezpečnostních služeb nemají ani v Lovosicích. Mluvčí města Ivana Kocánková uvedla, že o bezpečnost ve veřejných budovách se starají strážnici.