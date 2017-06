Vyhrajte s Deníkem vstupenky na Hasičské slavnosti

Litoměřice – Po třech letech se do Litoměřic vrátí největší a nejvýznamnější akce svého druhu v Česku. Hasičské slavnosti se uskuteční od pátku 9. do soboty 10. června.

Hasičské slavnosti 2014Foto: Deník/Karel Pech

Na celorepublikový sraz hasičstva dorazí přes 250 sborů a 200 vystavovatelů historické techniky. S Deníkem nyní máte jedinečnou možnost získat volné vstupenky na celou akci.

Stačí odpovědět na následující otázku: Jsou na Hasičských slavnostech i parní stříkačky?

Správné odpovědi zašlete nejpozději do středy 7. června do 12 hodin na email litomericky@denik.cz, do předmětu zprávy napiště SOUTĚŽ.