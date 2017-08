Voliči dali v Siřejovicích šanci mladým kandidátům

Siřejovice - Vítězem předčasných voleb v Siřejovicích se stalo Sdružení nezávislých kandidátů. Starosta Krejza se loučil na Bartolomějské pouti a oslavách 790 let obce.

Starosta Krejza se loučil na Bartolomějské pouti a oslavách 790 let obce.Foto: Deník/Václav Sedlák

Obec má nové zastupitelstvo, které vzešlo ze sobotních předčasných voleb. Důvodem pro nové volby byl pokles počtu v sedmičlenném zastupitelstvu pod zákonem stanovenou hranici. Do volební místnosti přišlo 151 voličů z 233 zapsaných do volebních listů, což je 65 procent. Voliči měli možnost dát svůj hlas členům ze Sdružení nezávislých kandidátů či čtyřem samostatní nezávislý kandidáti.

Vítězem voleb se stalo Sdružení nezávislých kandidátů 696 hlasů, v něm Jana Pouvová 110 hlasů, Lenka Feiklová 105, Ivana Hornová 90, Drahomíra Jelínková 108, Jitka Musilová 92, Martin Štefan 84 a Petra Viktorinová 107 hlasů. Ze samostatných kandidátů obdržel Stanislav Pokorný 48 hlasů, Oldřich Najman 62, Luděk Tučka 47 a Václav Štefan 48 hlasů.

„Dali jsme se dohromady, abychom ukončili vakuum, které v obci panuje po rozpadu bývalého zastupitelstva. Spojuje nás však i odpor k záměru, který se připravuje pro skládku komunálního odpadu SONO v nedalekém bývalém lomu. Návrh, který byl představen našim občanům provozovatelem skládky, se nám nelíbí. Neřeší ukončení skládkování, ale provoz oddálí. Obec by čekalo nadměrné zatížení dopravou a možná i další problémy s postupným odtěžování odpadu ke zpracování,“ uvedl lídr sdružení Lenka Feiklová.

Sdružení nezávislých kandidátů nemá velké cíle, chce pokračovat v práci končícího zastupitelstva a dovést obec k příštím volbám.

„Mám radost, že do nového zastupitelstva se přihlásili mladí lidé. S věkovým průměrem 38 let máme historicky nejmladší kandidátky, příjemné je i to, že ve sdružení nezávislých kandidátů je ze sedmi členů šest žen,“ uvedl starosta Josef Krejza, který už v předčasných volbách nekandidoval.

Ten se přišel ve stejný den rozloučit s obyvateli při jedné z posledních obecních akcí, jež coby starosta ještě připravoval. Ve stejný den totiž Siřejovičtí slavily v areálu dětského hřiště Bartolomějské posvícení a připomínali si 790 let od první písemné zmínky o obci.

Josef Krejza působil ve funkci starosty obce 15 let a 45 let pracoval ve vedení obce. Předá funkci a čistý stůl mladším.

„Ne vždy spolupráce v zastupitelstvu i na venek klapala ideálně, předčasné volby jsou toho důkazem. Obec má na účtech téměř 4,5 milionu korun a je bez dluhů. Bude se mi po práci stýskat, ale o to se víc času mohu věnovat rodině a zahradě, kterou jsem zanedbával,“ uvedl ve svém projevu před účastníky oslav Josef Krejza. Končící starosta se loučil symbolicky, nechal na rozloučenou a k jubileu obce vydat na vlastní náklady hezkou pohlednici.

Malá obec na Lovosicku patřila dosud mezi velmi úspěšné žadatele o dotace, v posledních letech získala podporu na investiční akce v celkové výši 16 milionů korun, šest milionů investovala z vlastních prostředků. Opravila například budovu obecního úřadu a kostel, který získala do svého vlastnictví a nechala položit nový povrch na místních komunikacích.

Největší investiční akcí byla výstavba splaškové kanalizace nákladem 11,6 milionu korun. Poslední akcí s nákladem šest milionů korun je rekonstrukce obecního domu s pěti byty, který se bude v nejbližší době předávat k užívání.