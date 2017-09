Vodní plochy na Litoměřicku přibyly a další jsou v plánu

Litoměřicko - Rybníky a tůně vznikly hlavně na venkově. Nejvíce pod Milešovkou.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Jindrová Miroslava

Za posledních dvacet let se rozloha vodních ploch na Litoměřicku zvýšila o 78 hektarů. To je ještě o 11 hektarů více, než je plocha úštěckého jezera Chmelař. Ukázala to aktuální Zpráva o stavu vodního hospodářství.

Nové vodní nádrže, rybníčky či tůně vznikaly v posledních letech v celém okresu. Patří mezi ně například vodní nádrž na Studeném potoce mezi Liběšicemi a Břehoryjí. Nový rybník je od roku 2012 také na potoce Rosovka u Klapého, slouží jako soukromý rybářský revír.

Podle informací vedoucího litoměřického odboru životního prostředí Pavla Gryndlera vznikly další vodní plochy i poblíž Polep.

„Soukromý investor vybudoval v lokalitě na blatech tři malé retenční nádrže,“ uvedl Gryndler s tím, že tvorba rybníků či nádrží je pro udržení vody v krajině velmi důležitá.

JMÉNA PODLE STAROSTŮ

Nové rybníky mají také ve Vrutici a ve Velešicích u Hoštky. Zajímavostí je, že oba nesou jména po tehdejších starostech těchto obcí. Rendlák ve Vrutici podle Václava Rendla, Podpěrák ve Velešicích podle bývalé starostky Hoštky Anny Podpěrové.

Vodní plochy budou nadále vznikat. „V přípravách je projekt revitalizace a rozšíření soustavy retenčních nádrží pod vrchem Sedlo u Liběšic,“ doplnil Gryndler.

Nejvíce vodních ploch však přibylo pod Milešovkou. Čtyřicítku menších tůní, které tu vybudoval farmář Daniel Pitek, v příštích letech doplní dalších 18 větších nádrží.

„Na malých tůních jsme pracovali postupně 10 let. Jejich rozloha je od 100 do 300 metrů čtverečních. Nádrže, které plánujeme, by měly mít rozlohu od jednoho do tří tisíc metrů čtverečních,“ popsal své další plány Daniel Pitek.