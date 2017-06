Vlaky na trati mezi Lovosicemi a Postoloprty čeká výluka

Lovosice – Osobní vlaky, které jezdí na trati mezi Lovosicemi a Postoloprty, čeká postupně v úsecích mezi Lovosicemi a Libochovicemi a mezi Lovosicemi a Čížkovicemi výluka.

Práce na železnici.Foto: DENÍK/ilustrační foto Přemysl Spě­vák

„Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) uzavře ve dnech 5. až 8. června vždy v době od 7.50 do 13 hodin kolej mezi stanicemi Lovosice a Libochovice," informovala systémová specialistka Českých drah Valerie Votočková a dodala, že mezi Lovosicemi a Čížkovicemi je výluka naplánovaná od 8. do 9. června vždy v době od 7.50 do 13 hodin.

„Trať bude pro všechny vlaky zcela neprůjezdná. Z toho důvodu nahradí České dráhy všechny vlaky v době výluky náhradní autobusovou dopravou."