Vlaky mezi Bohušovicemi a Ústím nahradí autobusy

Lovosice – Lidé, kteří cestují osobními vlaky mezi Bohušovicemi nad Ohří a Ústím nad Labem, se kvůli sedmidenní výluce budou muset připravit na několik omezení a změn.

Vlakové nádraží v Bohušovicích nad Ohří.Foto: Deník/Karel Pech

Výluka je naplánovaná od pondělí 19. do neděle 25. června. Důvodem je rekonstrukce zabezpečovacího zařízení na trati v úseku mezi Bohušovicemi a Lovosicemi. Informovala o tom specialistka Českých drah Valerie Votočková.



„Omezení provozu se bude týkat pouze osobních vlaků v denní době, které budou ve směru od Roudnice nad Labem ukončeny v Bohušovicích," řekla Votočková a doplnila, že vlaky ve směru od Ústí skončí v Lovosicích.



Osobní vlaky v úseku Bohušovice – Lovosice a opačně budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Ty pojedou až do Ústí a zpět. V úseku z Ústí do Lovosic pojedou současně jak náhradní autobusy, tak i vlaky, které na sebe však v Lovosicích nebudou navazovat.

„Ranní osobní vlak číslo 6941 v pracovní dny, který odjíždí z Ústí v 5,29 hodin, nebude z důvodu výluky zastavovat na zastávkách Dolní Zálezly, Prackovice, Litochovice a Malé Žernoseky, cestující musí použít v tyto dny dřívější vlak s číslem 6905," upozornila Votočková s tím, že ze zastávky Lovosice město pojede vlak 6941 o 4 minuty dříve.

Komplikovaná bude při výluce situace na zastávce v Lukavci. Už od pátku 16. až do pondělí 26. června tam nebudou moci zastavovat žádné vlaky.



„V době, kdy nebude jezdit náhradní autobusová doprava v úseku Ústí – Bohušovice a zpět, bude pro cestující z Lukavce zřízena mikrobusová linka náhradní autobusové dopravy," ujistila Votočková. Vlaky Eurocity, rychlíky a spěšné vlaky pojedou dotčeným úsekem bez omezení, vlivem výluky ale může dojít zpoždění.

Umístění náhradních zastávek Bohušovice n. O. – před staniční budovou

Nové Kopisty – u vlakové zastávky

Lukavec – na autobusové zastávce u obchodu

Lovosice – před staniční budovou

Lovosice město – u autobusové zastávky ÚNZ

Malé Žernoseky – u autobusové zastávky

Litochovice n. L. – u odbočky k vlakové zastávce (viadukt)

Prackovice n. L. – u obecního úřadu

Dolní Zálezly – na autobusové zastávce

Ústí n. L. – před budovou hlavního nádraží

Zdroj: České dráhy