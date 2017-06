Vinař nalezl ve vinici hromadu nebezpečného eternitu

Malé Žernoseky – Několik vyvezených hromad stavební suti nalezl Zdeněk Vybíral z Vinařství sv. Tomáše přímo ve vinici na svahu zvaném Dobraj nad Malými Žernosekami.

Žernoseckému vinaři někdo vyvezl na vinici nebezpečný odpad.Foto: Deník / Pech Karel

Nález vyvezeného stavebního odpadu byl o to nepříjemnější, když známý žernosecký vinař zjistil, že se v odpadu nachází velké množství rozbité eternitové střešní krytiny, která obsahuje smrtelně jedovatý azbest.



„Odpad jsme našli při práci na vinohradu, musel to někdo navézt v posledních několika dnech. Šlo o hromadu suti, která obsahovala jak kamení, tak rozlámanou eternitovou střechu a zrezivělé kovové potrubí," popisuje nález na vinici Zdeněk Vybíral a kroutí nad nezvyklým počinem hlavou.



„Nechápeme to, stejnou práci by člověku dalo i vyvézt odpad na skládku či sběrný dvůr. Pokud to neudělal někdo z místních zahrádkářů, musel sem ten člověk jet dlouhou rozbitou cestou do kopce," říká vinař, který se s něčím podobným prozatím nesetkal.



Nebezpečný odpad vinař krátce po nálezu zlikvidoval, aby zamezil kontaminování půdy.





„Odpad jsme obratem nechali ekologicky zlikvidovat na svoje náklady. Na kvalitu vína to mít vliv určitě nebude, spíš nám nejde do hlavy, že někdo tohle provede ve vinici, která se nachází v chráněné krajinné oblasti České středohoří," doplňuje nechápavě Zdeněk Vybíral.

Eternitová krytina obsahuje vysoce karcinogenní azbest, který je kvůli jeho nebezpečnosti v mnoha zemích zakázáno ve stavebnictví používat.



Azbestová vlákna mají tendenci pronikat vzduchem do dýchacích cest a následně do plic, kde po čase nastává rakovinné bujení. Způsobuje také smrtelné zaprášení plic azbestem zvané azbestóza či fibrózu.



„Pokud se jedná o běžné množství odpadu, který vznikne při práci doma, mají občané mají možnost nebezpečnou stavební suť v pytlích ukládat bezplatně na sběrné dvory v obcích. Pokud obec sběrný dvůr nemá, musí ze zákona dělat dvakrát do roka sběr nebezpečného odpadu, kde lze pytle se sutí také odevzdat," upřesnil Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru životního prostředí v Lovosicích.



„Potom lze odpad také za drobný poplatek odvézt na skládky. Pro eternit je to v okolí buď skládka ostatního odpadu v Úpohlavech nebo skládka nebezpečného odpadu v Lukavci," doplnil k případu ještě Vojtěch Hamerník.