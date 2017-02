Větší komfort pro cestující: Nádraží projdou opravami

Ústecký kraj – Hned několik velkých oprav nádraží na Litoměřicku, Děčínsku či Teplicku připravuje Správa železniční a dopravní cesty. Nejdražší bude oprava nádraží v Teplicích.

Zrekonstruované horní nádraží v LitoměřicíchFoto: Deník/Karel Pech

„Práce by mohly začít za dva roky. Odhad nákladů je zatím přes 200 milionů korun. Na konečném projektu se budou podílet památkáři,“ uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová, která zastupuje majitele budovy. Opravovat se bude fasáda, střecha, instalace, interiér a provozní i komerční prostory.



„Místní lidé by si určitě zasloužili, aby tato krásná budova byla opět tím, co byla dříve a na co můžeme být v našem městě pyšní. Je to první vizitka, kterou návštěvník přijíždějící vlakem u nás vidí,“ říká náměstek teplického primátora Hynek Hanza.



Teplické nádraží bylo naposledy alespoň z části zrekonstruováno před deseti lety. Nikoli budova, ale nástupiště. Vznikly nové perony s podchodem a výtahem pro vozíčkáře. V rámci modernizace byla také pod dohledem památkářů částečně obnovena historická freskav odbavovací hale. Stavební práce stály 60 milionů korun, plánovaná v další fázi byla oprava fasády, jenže rekonstrukce byla kvůli nedostatku peněz zastavena. Na Teplicku má SŽDC naplánovanou opravu nádraží také v nedaleké Bílině.

Podívejte se na fotografie opraveného horního nádraží v Litoměřicích: ZDE



Na Děčínsku plánuje SŽDC opravit například nádraží v Benešově nad Ploučnicí, u kterého by v budoucnu měl vzniknout dopravní terminál propojující autobusovou a železniční dopravu. Již letos se opravy dotknou nádraží v Děčíně nebo v Rumburku. Velkou opravu hlavního krásnolipského nádraží pak chystá Správa železniční a dopravní cesty na příští rok, vyjít by měla na 25 milionů korun.



Město již před časem opravilo přilehlý park, ale do samotné nádražní budovy investovat ze svého nemohlo.



Krásná Lípa svého času uvažovala o koupi nádraží, stejně jako to udělali v Dolní Poustevně. Tehdy ale ještě nádraží patřilo Českým drahám.



Podle Marka Illiaše ze SŽDC ale v současné době nic takového v úvahu nepřipadá. Nádraží v Krásné Lípě bylo součástí balíku nádražních budov, které loni od Českých drah Správa železniční a dopravní cesty koupila. Případný další prodej by musela schválit vláda.



Problém by ale neměl být pronájem některých prostor na nádraží. Město by totiž rádo zřídilo na nádraží expozici o Českém Švýcarsku, kde by lidé mohli hned po příjezdu získat informace o regionu, případně o akcích, které se v něm konají.



Tuto možnost mají turisté v Krásné Lípě i v současné době, musí ale dojít až na náměstí do Domu Českého Švýcarska, což je od vlakového nádraží poměrně daleko.



Mezi nádražími, která by měla projít kompletní opravou, je i nádraží v Roudnici nad Labem.



„Máme zájem, aby se objekt nádraží zkulturnil a byl vybaven standardně. Chybí nám tu malá restaurace, nebo alespoň občerstvení či novinový stánek. Chceme, aby při budování podchodu pro první nástupiště byla ražba prodloužena až k Labi a zajistil se tak průchod pro chodce a cyklisty, kteří putují po cyklostezce a chtějí třeba pokračovat v cestě vlakem," říká místostarosta František Padevět.



Rozsáhlá rekonstrukce čeká i vlakové nádraží v Lovosicích. Její součástí bude například prodloužení podchodu pod nástupišti až do Máchovy ulice. Zvýší se tak bezpečnost lidí, kteří odtud koleje u nádraží přecházejí i přes zákaz. Rekonstruovaná nástupiště budou podle plánu vybavena i prvky pro cestující se sníženou pohyblivostí.

Na všechna nástupiště povedou z podchodu nové výtahy a opravou projdou i stávající schodiště. Přípravná dokumentace dále počítá i s vybudováním nového osvětlení všech nástupišť i podchodu a dále doplněním rozhlasového, informačního i kamerového systému.



Na letošní rok se počítá také s opravou fasády horního nádraží v Litoměřicích. Tam už loni proběhla rozsáhlá rekonstrukce nástupišť a okolí.



Loni bylo také opraveno nádraží v Ploskovicích, které leží na trati mezi Lovosicemi a Českou Lípou. Malebné nádraží získalo nová okna, dveře a fasádu. A díky tomu se pak stalo i finalistou v anketě Nejkrásnější nádraží v České republice. Postupně je v plánu oprava i dalších nádraží na této trati.