Vesnice roku: Z Litoměřicka se přihlásily jen čtyři obce

Litoměřicko – Čtyři obce z Litoměřicka se letos budou ucházet o titul Vesnice roku. Přihlásily se Libochovany, Mnetěš, Radovesice a Vražkov. Je to ale méně než loni, kdy se přihlásilo z našeho okresu devět obcí.

212. Přesně tolik obcí se letos bude ucházet o titul Vesnice roku.Foto: facebook.com/vesnice.roku.cz/

„Tato tradiční soutěž každoročně ukazuje jedinečnost a bohatství našeho českého, moravského a slezského venkova. Přeji všem obyvatelům soutěžících obcí hodně štěstí a komisařům spoustu energie a inspirativních zážitků,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.



S odstupem několika let se již podruhé do Vesnice roku přihlásily Libochovany.



„Případnou peněžitou odměnu bychom použili pro další rozvoj obce,“ řekla Miroslava Vencláková, starostka obce, která leží na pravém břehu řeky Labe. Libochovany dříve uspěly v soutěži Cena naděje pro živý venkov a získaly ocenění za místní spolkový život. „Výhru 20 tisíc korun jsme však zatím nedostali,“ poznamenala starostka.

„Překvapilo mě, že je letos méně přihlášených. Je to škoda, protože u nás na Podřipsku máme hodně obcí, které se mají čím pochlubit. Přihlásit se není nic složitého, jsou žádosti, které dají víc práce a ani poplatek dvě koruny za jednoho obyvatele není závratná suma,“ diví se Jaroslava Smetanová, starostka Vražkova a dodává: „Naše obec se s malými přestávkami zúčastňuje klání pravidelně. V roce 2015 jsme získali Oranžovou stuhu a k tomu 600 tisíc korun, které jsme využili na vybudování chodníků.“



Obce z Litoměřicka se utkají s dalšími obcemi na severu Čech. Například Srbská Kamenice na Děčínsku se do soutěže Vesnice roku vrací po třech letech. V roce 2013 získala v krajském kole zlatou stuhu, o rok dříve zelenou stuhu.



„Nechci odkrývat předem karty. Ale určitě by se do soutěže nepřihlásil nikdo, kdo by v obci nic neudělal. Chceme ukázat, že se život u nás posouvá dopředu,“ říká trochu tajemně starostka Jitka Voglová.



S případným úspěchem je spojena i finanční odměna. Ta by pro obec s přibližně tři a půl milionovým rozpočtem byla příjemným přilepšením a bylo by možné tyto peníze využít pro další rozvoj.

Do soutěže Vesnice roku se přihlásilo 212 obcí z celé České republiky, nejvíce na Pardubicku – 27. V Moravskoslezském kraji naopak soutěží nejméně obcí, a to 8. Nejmenší soutěžící obcí jsou Kačlehy z Jihočeského kraje, které mají 86 obyvatel. Největším soutěžícím je město Lom z Ústeckého kraje, který má 3 770 obyvatel. V Ústeckém kraji se přihlásilo celkem 15 obcí.



Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji jejich domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů obnovy jednotlivých vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.



Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry, informační technologie obce a koncepční dokumenty.