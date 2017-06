Večerníček či Saxana. Děti oslaví svátek s pohádkami

Litoměřicko, Ústecký kraj – Ať už děti dávají přednost zvířatům, soutěžím či pohádkám, mohou příjemně oslavit svůj svátek. Na Mezinárodní den dětí se totiž konají pro nejmenší nejrůznější akce, na které mohou společně se svými rodiči či přáteli vyrazit.

Dětský den v PíšťanechFoto: Deník/Karel Pech

LITOMĚŘICKO

Dětský den se slaví už dnes (1.6.) odpoledne ve Štětí, a to tradičními soutěžemi a zábavou při zahájení lázeňské sezony na místním koupališti.



V Litoměřicích se v sobotu při oslavě Dne dětí zaplní oba ostrovy. Na koupališti, kde oslavu koordinují Městská sportovní zařízení, se od 10 do 13.30 hodin otevřou pro návštěvníky nejen bazény, ale také všechna sportoviště. Své aktivity mimo TJ Slavoj představí všechny ostatní spolky, terezínští hasiči a VZP. Oddíly Slavoje se otevřou veřejnosti v areálu Střeleckého ostrova.



Na děti nezapomněla ani malá obec Hlinná, která spolu se svými hasiči připravuje oslavu do prostor ranče Monty.



„Už od 8 hodin organizujeme pro malé návštěvníky soutěže o ceny. Představíme techniku a vybavení složek Integrovaného záchranného systému, přijedou historická vojenská vozidla a motocykly, a v úvodu přiletí i vrtulník," naznačil starosta Hlinné Martin Ušala.

Děti v Třebívlicích budou slavit celou sobotu, už na 9. hodinu mohou zkusit své štěstí v rybolovu, odpoledne se pak sejdou v areálu Ranče pod Skálou, kde se chystá spousta zábavy se zvířaty. Hostem v 15 hodin je Saxana Petra Černocká.

Slavit svátek pohybem mohou děti a další zájemci i v neděli v Roudnici nad Labem. Tamní Skautské středisko Říp pro ně připravuje dobrodružné putování pohádkovým lesem a kolem světa. Sraz je ve 13 hodin v Horově parku.



V Píšťanech se oslavy dětského dne uskuteční v neděli 4. června od 9 hodin na nábřeží řeky Labe. Na děti tam budou kromě soutěží a zábavy čekat také ukázky práce poříční policie.

DĚČÍNSKO

V děčínské zoo si pro děti připravili dárek v podobě zlevněného vstupného za deset korun. Děti mohou do zoo za výhodné vstupné vyrazit od čtvrtka až do neděle 4. června. Vstupenka platí i do Expozice Rajské ostrovy.



Děti, které rády čtou a tvoří, pak mohou přijít oslavit svůj den ve čtvrtek do děčínské knihovny mezi 14. a 16. hodinou. Tam na ně čeká čtení, tvoření a taky malé překvapení.



Klub českých turistů ve spolupráci s městem Krásná Lípa chystá na sobotu 10. června Pohádkový les. Akce začne již v 8 hodin v Aparthotelu Krásná Lípa na náměstí. Děti i jejich rodiče se mohou vydat na pěší výlet. Startovné je 30 korun. Na Křinickém náměstí bude čekat i další pestrý program jako výtvarné dílny, atrakce pro děti, šermíři, mažoretky, soutěž o nejlepší pohádkovou bytost a další.

Netradičně tradiční dětský den chystají v parku u Mariánské kaple v České Kamenici v sobotu 3. června od 14 hodin. Spousta atrakcí, soutěží, tanců a zpívání čeká na děti i dospělé.

„Tento rok jsme dětský den spojili s pohádkovým lesem a celý den se proto ponese v duchu pohádek," uvedli organizátoři na webu města.



Přímo v parku se ve 14.30 hodin otevře brána do pohádkového lesa. Poutníci se po příjemné procházce plné hádanek a soutěží s pohádkovými postavičkami vrátí zpět do parku, kde budou sladce odměněni, a dále bude probíhat připravený program. Vstupné do pohádkového lesa je 50 korun, do parku je vstup zdarma.

TEPLICKO

Lidé z teplického spolku Prosetičtí Přátelé Starých Tradic pro děti připravují v Teplicích sobotní odpoledne plné her, soutěží a sladkých odměn. Objednány jsou projížďky na koních. Jsou připravené společné soutěže rodičů s dětmi a další atrakce. Celá akce se ponese v duchu postaviček z Večerníčku. Začátek je v sobotu ve 14 hodin na louce u myší díry v Teplicích – Proseticích.



Město Dubí připravilo pro děti k jejich dnešnímu svátku akci, a to Pohádkovou cestu. Start je dnes v 15 hodin nad Terezinými lázněmi. Na děti čekají během cesty různá překvapení a plnění úkolů. Za jejich správné vyřešení dostanou odměnu.



Salesiánské středisko Štěpána Trochty v Teplicích připravuje na pátek 2. června odpoledne plné soutěží a her. Akce se bude konat v okolí u střediska Luna, od 15 hodin.

Dům dětí a mládeže Teplice pořádá v neděli den dětí v Aquacentru. Plánované jsou hry a soutěže ve vodě i na suchu, malování na obličej, minigolf, výtvarné dílny. Začátek je ve 13 hodin.