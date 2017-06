Ve skleníku mám hada, volal muž na pomoc litoměřické strážníky

Litoměřice – Nepříjemné překvapení čekalo ve vlastním skleníku muže z Litoměřic. Když do něj vešel, narazil tu na hada. Plaz si totiž vyhlédl teplé a chráněné místo na okraji města v jedné ze zahrad v ulici Na Výsluní.

Protože si muž nevěděl s hadem rady, raději si na pomoc přivolal místní strážníky. Ti na místě zjistili, že se jedná pouze o užovku, tedy o hada, který se u nás běžně vyskytuje. Muže zřejmě zmátlo to, že užovka byla větší než obvykle, nosila v sobě totiž vajíčka. Strážníci ji proto opatrně odchytili a následně vypustili ve volné přírodě.



Podle herpetologa Lukáše Kratochvíla z katedry Přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity se však v takových případech lidé nemají čeho obávat. „Užovka ve většině případů není pro člověka nebezpečná, spíš zahradě prospívá," ujišťuje Kratochvíl s tím, že všichni členové herpetologické společnosti by byli velmi šťastní, kdyby měli zahradu, na které se vyskytuje jakýkoliv náš volně žijící had.



„Znám však případy, kdy i lidé – neherpetologové si hadů na své zahradě váží a jsou rádi, že ho můžou pozorovat," říká Kratochvíl s tím, že loni navštívil jednu chatu v Podkrkonoší, kde ho majitelka, aniž by věděla, že je herpetolog, upozornila, že má na zahradě užovku hladkou.



„Řekla mi, že se jí nemáme bát a nemáme jí ubližovat," vzpomíná Kratochvíl s úsměvem.

Stejný názor na užovky v zahradě sdílí také Zdenka s Josefem. „Bydlíme kousek od lesa, louky i potoka. Na zahradě máme kompost a poté, co jsme vybudovali jezírko a dali do něj okrasné ryby, se k nám začali užovky stahovat," vypráví Josef s tím, že ze začátku se migraci hadů snažili zabránit, ale časem je začali respektovat.



„Naše dcera se jich až hystericky bála. Když se odstěhovala, zvykli jsme si, že se sem občas nějaký had doplazí," říká Josef s tím, že užovky rády navštěvují jejich jezírko a loví tam okrasné ryby.



„Už nám to nevadí, je to rovnováha, kterou si příroda vytváří. Což je dobře," uzavírá a doplňuje, že nemají nouzi ani o zmije. „Na ty si dáváme pozor. Ale ty tu mají svůj domov."



„Naše užovky rozhodně nebezpečné nejsou. Užovka hladká a stromová se mohou bránit kousáním, pokud je člověk chce chytit do ruky, jinak volí rozhodně útěk. Užovka obojková a podplamatá se zpravidla při uchopení brání páchnoucím sekretem," říká herpetolog Kratochvíl s tím, že náš jediný jedovatý had je zmije obecná, ale i u ní kousnutí hrozí spíše jen při neopatrné přímé manipulaci.



„Každopádně jsem přesvědčen, že mít na zahradě užovku je prima. Člověku nijak nepřekáží a naopak mu může poskytnout pocit, že u něj žije něco zajímavého a navíc chráněného zákonem, co stojí za povšimnutí a pozorování," uzavírá herpetolog Kratochvíl.