V tunelu v Litoměřicích by mohlo parkovat až 160 aut

Litoměřice – Bývalý železniční tunel v blízkosti dolního nádraží v Litoměřicích se nejspíš stane parkovacím domem. Díky systému takzvaného zakladače, který není v Česku příliš obvyklý, by pojal skoro 160 aut. Dalších 38 parkovacích míst by navíc podle plánu mělo vzniknout na prostranství před tunelem.

Litoměřice budou mít nově parkování ve starém tunelu. Má zde být i výtah do centra městaFoto: Deník/Václav Sedlák

Cestu z nového parkoviště na Mírové náměstí by navíc lidé díky zamýšlené lávce pěšky zvládli asi za dvě minuty.



„Pokud by se to opravdu povedlo, bylo by to super. Určitě bych takové parkování rád využíval," svěřil se pětatřicetiletý řidič Ondra s tím, že zaparkovat na Mírovém náměstí je v poslední době peklo.



Od parkovacího domu si radnice slibuje zklidnění dopravy na Mírovém náměstí. „V případě realizace projektu počítáme s tím, že o minimálně stovku míst snížíme počet parkovacích stání na Mírovém náměstí," uvedl starosta Ladislav Chlupáč.



„Zastupitelé už technickou studii vzali na vědomí. Zároveň pověřili odbor územního rozvoje městského úřadu, aby zadal zpracování dalších úrovní projektové dokumentace," poznamenala mluvčí radnice Eva Břeňová s tím, že zároveň schválili také záměr podání žádosti o dotaci.

Dotační titul, ze kterého bude město žádat, je přitom velmi příznivý. Hradil by skoro 90 procent uznatelných nákladů na vybudování parkoviště. Bývalý železniční tunel je soukromým majetkem. Jeho majitel již deklaroval ochotu ho městu odprodat.

Náklady v současné době nejdou přesně vyčíslit. „Upřesněny budou po dodání kompletní projektové dokumentace a rozpočtu projektanta," upozornila vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu Venuše Brunclíková.

Cena za pořízení tunelu, který patří soukromníkovi, by podle vedení radnice neměla přesáhnout 10 milionů korun. Hrubý odhad na kompletní vybudování parkoviště je skoro 80 milionů.

„V případě kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace budou náklady zahrnuty do výdajů rozpočtu města až pro roky 2018 – 2021," říká mluvčí města Eva Břeňová.

Pokud vše půjde hladce a město bude v žádosti o dotaci úspěšné, první auta by v tunelu mohla parkovat už na konci příštího roku. Město původně uvažovalo o třech variantách parkování v tunelu. Podélný ani příčný systém by však nenabídl tolik míst jako zakladačový systém.



„Jeví se to jako nedostupné a drahé, ale v přepočtu na počet parkovacích míst je nejvýhodnější," poznamenal starosta Chlupáč.



Bývalý železniční tunel z roku 1874 je zhruba 300 metrů dlouhý. Vede většinou pod nezastavěnými plochami, bývalou kapucínskou zahradou, Wintrovou ulicí a dvorem za jezuitskou kolejí.



Po přeložce trati v 50. letech minulého století byl vyřazen z provozu. Od té doby sloužil například jako krouhárna zelí, sklad ovoce a zeleniny. Před několika lety krátce také jako výstavní prostor.