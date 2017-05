V Siřejovicích budou předčasné volby

Siřejovice – Obec patří mezi nejvzhlednější na Lovosicku a získala za to několik ocenění v soutěži Vesnice roku. Příští měsíc předá do užívání obytný dům s pěti byty, který postavila ze svého rozpočtu nákladem přes šest milionů korun.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Vladimír Šťastný

V sobotu zde proběhly tradiční májové oslavy s kácením májky. Radost tak trochu zastínilo rozložení obecního zastupitelstva.

„Před rokem složila mandát jedna členka, loni v prosinci druhá a na konci března další člen. Počet v původně sedmičlenném zastupitelstvu tak klesl pod minimální hranici čtyř. Proto jsem požádal Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje o vypsání předčasných voleb," vysvětluje starosta obce Josef Krejza.



Protože se jednalo o rozhodnutí „neprodleně", ministerstvo určilo termín 19. srpna. V tento den proběhnou v ČR jen dvoje předčasné volby, druhé na Karlovarsku. Pro Siřejovické bude tento akt o to pikantnější, že na tuto sobotu připadá v obci Bartolomějské posvícení.



O průběh voleb nemá starosta obavy, připraveny jsou údajně dvě kandidátky a samostatně budou usilovat o hlasy čtyři nezávislí, sám už kandidovat nechce.

„Posvícení rušit nebudeme, myslím, že zvládneme obojí, a o to slavnostněji. Navíc ještě oslavíme 790 let od založení obce. Mrzí mě jen jedno, předpokládal jsem, že oznámím výsledek voleb ještě v ten den odpoledne, jak to při dvoudenních volbách bývá, ale protože volby proběhnou jen jeden den, a to od 7 do 22 hodin, učiním tak až druhý den," doplnil starosta Krejza, který řídil obec 15 let a 46 let byl členem zastupitelstva.