V mrazivých dnech myslivci dokrmují zvěř

Litoměřicko - Zima, nezima, do terénu musí v těchto mrazivých dnech i myslivci. Jednou z jejich povinností je totiž dokrmování zvěře.

Do krmelců a zásypů na Chodovlicku například doplňují seno, kukuřice nebo krmnou řepu.

Zajistit zvěři dostatek potravy i v zimě je jednou z poviností myslivců. Zvěř by s nedostakem potravy jinak strádala a byla by oslabená. Myslivcům dělá starost i rušení zvěře lidmi, kteří chodí do lesa se psy a lidmi, kteří bezohledně jezdí po lesích na čtyřkolkách. Situace se zhoršuje tam, kde musí vyrušená zvěř utíkat vysokým sněhem. Tím se velmi vyčerpává.