V Hoštce mají ledové kluziště

Hoštka - Město začalo realizovat program pro rozvoj sportu Hoštka v pohybu. Jak název napovídá, jedná se o řadu projektů, které by měly přispět k větší pohybové aktivitě všech věkových kategorií obyvatel, ale především dětí a mládeže.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Některé se uskuteční i v zimním období. Každý žák zdejší ZŠ například v příštím školním roce získá od města pro lyžařský výcvik příspěvek tisíc korun. Radnice si je vědoma toho, že ne každá rodina má takový rozpočet, aby mohla své dítě na hory vypravit.

Letos se lyžařského výcviku na počátku ledna zúčastnilo 28 žáků. Další milovníci sněhu z města a místních částí se můžou vydat do hor tuto sobotu, 28. ledna, autobusem od školy. Ten je odveze do Skiareálu v Rokytnici nad Jizerou. Příspěvek na dopravu činí pouhých 50 korun. Ke zdravému pohybu by měl přispět i nákup vybavení pro běžecké lyžování, který si škola pro příští roky naplánovala.

Hoštečtí nemusejí vyhledávat zamrzlé rybníky, stačí si s bruslemi zajít k tělocvičně školy, kde bylo otevřeno malé kluziště.

„Už před lety jsem prosadil s vedením města pro areál školy vybudování hřiště pro míčové hry s asfaltovým povrchem, ohraničené obrubníky. V zimě je to ideální plocha pro zhotovení kluziště. To je otevřené nejen pro žáky školy, ale i pro veřejnost," říká Radovan Rieger, ředitel školy, který se s pomocí starších žáků sám stará o jeho úpravu.