V Brozanech nad Ohří zavádí poplatky za svoz odpadu

Litoměřicko – Náklady za svoz netříděného komunálního odpadu výrazně zatěžují rozpočet měst a obcí. Například město Litoměřice v roce 2014 na tuto službu vynaložilo necelých 12,5 milionu korun. Tam, kde se podařilo vybudovat sběrné dvory a zavést systém třídění druhotných surovin, se náklady daří snižovat.

Třídírna odpadů, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

S výjimkou Libochovic a Budyně nad Ohří, kde stále funguje takzvaný lístkový systém, má zbývajících sedm měst ve vyhláškách o místním poplatku stanovenu pro trvale žijící fyzické osoby roční platbu za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Od nového roku se k nim přidal i městys Brozany nad Ohří. Zastupitelé schválili jednotný poplatek ve výši 480 korun.



„Vycházeli jsme ze skutečných nákladů v roce 2015, které činily 376 tisíc korun, což je v přepočtu 238 korun na poplatníka. K tomu se připočte základní částka 250 korun ze zákona. Povinnost platby má každá fyzická osoba s trvalým pobytem v městysi, nebo která vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt či rodinný dům, kde není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba,“ vysvětlil Václav Bešta, starosta městyse.



Poplatky za svoz netříděného komunálního odpadu se ve městech liší. Nejnižší je 250 korun v Lovosicích, kde přitom v roce 2014 činil přepočet na poplatníka 643 korun. Druhý nejnižší poplatek mají Bohušovičtí 420 korun, 498 korun se platí v Litoměřicích, 500 korun ve Štětí a v Úštěku, 650 korun v Terezíně a 670 korun v Roudnici nad Labem.



Podle zákona mají města a obce, které vyprodukují ročně víc jak 10 tun nebezpečného odpadu a tisíc tun směsného komunálního odpadu, povinnost mít zpracován plán odpadového hospodářství. Téměř veškerý směsný komunální odpad z litoměřického okresu se ukládá na skládce SONO v Čížkovicích.

„Na prosincové valné hromadě Sdružení obcí pro nakládání s odpady SONO vyplynulo, že převážná část z 91 obcí souhlasí s vypracování společného plánu, který by měl stanovit záměry s nakládáním s odpady do budoucnosti. Hotový by měl být do konce dubna,“ dodává Ivo Hynl, předseda rady SONO.