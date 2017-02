Ústecký kraj stále láká filmaře. Točí se i na Litoměřicku

Dobkovičky – Ústecký kraj chce, aby u lomu Dobkovičky u dálnice D8 vyrostla nová mimoúrovňová křižovatka pro kamiony, které odvážejí vytěžený kámen. Ulevilo by se tak okolním obcím, přes které dnes kamiony jezdí. Ministr dopravy Dan Ťok se ale začátkem ledna nechal slyšet, že by měl stát do podzimu lom odkoupit a nechat zavřít. Křižovatka by se tak stavět nemusela.