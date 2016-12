Úštěcký advent přilákal deset tisíc návštěvníků

Úštěk – Kolem deseti tisíc návštěvníků a zájem mediální agentury Reuters. Tím se mohl chlubit již šestnáctý ročník Úštěckého adventu s podtitulem Vánoce jako od Josefa Lady.

Akce probíhala již od devíti hodin ráno, kdy byl zahájen celodenní program, který nabídl vystoupení více než 60 účinkujících na dvou scénách a řadě dalších míst historického centra Úštěka.



Kromě tradičního vánočního jarmarku, který je se svými zhruba dvěma sty stánky největším v Čechách, byla k vidění řada dalších zajímavostí – pouliční scéna s muzikanty, projížďka na koních, historický kolotoč, střelnice, soutěže, dětské řemeslné dílničky, zvířátka nebo harmonikář. Jednou letošní novinkou byla divadelní hra „Zpátky do Betléma" v podání kejklířského divadla Vojty Vrtka a Teátru Pavla Šmída, která se těšila velice kladnému ohlasu diváků.

„Vojta Vrtek patří dle mého k našim nejlepším pouličním kejklířům. Společně s Pavlem Šmídem nazkoušeli tuto skvělou hru, která měla zhruba před měsícem premiéru, ale u nás ji hráli poprvé před větším počtem diváků. Je to velmi inteligentně hrané pouliční divadlo se zapojením diváků a způsob přednesu příběhu bible byl pro diváky velmi poutavý," řekl Libor Uhlík, hlavní organizátor akce.

Velkou úštěckou raritou je slet andělů z věže kostela sv. Petra a Pavla k radnici, který se uskutečnil hned třikrát – nejprve v 11.00, podruhé ve 14.30 a naposledy v 16.30 hodin. Zvláště třetí slet byl efektně umocněný zvláštním osvětlením a není divu, že tato zajímavost přilákala pozornost jedné z největších světových zpravodajských agentur, Reuters.



„Tuto akci jsme začali již před šestnácti lety, kdy tehdy slétával jeden anděl, postupem času se počet andělů zvýšil na tři a každým rokem jsme tuto tradici nějakým způsobem vylepšovali. Přidával se scénář, andělé vítali návštěvníky a promlouvali k nim. Tuším, že při pátém ročníku jsme slet začali uskutečňovat za tmy a celou scénu nasvěcovat reflektory. Letos jsme poprvé využili moderní techniku a na anděly i na kostel jsme promítali hvězdné nebe," uvedl Libor Uhlík a nevyloučil, že by se v budoucnu mohl slet dočkat další inovace, použití videmappingu.

„Videomapping zvažujeme, jen bychom neradi, aby promítání na budovy zastínilo samotný slet andělů, to by byla škoda," doplnil Uhlík.

Celá akce probíhala až do večerních hodin, kdy se celý Úštěk doslova hemžil anděly, kteří dále procházeli mezi návštěvníky na chůdách, a jeden z nich razil mince v šatlavě. Pořadatelé již teď plánují další ročník a doufají, že ho nepokazí zavedení EET.



„Většina stánkařů to nedělá pro výdělek, ale z lásky ke svému řemeslu. Udržují tím pestrost těchto akcí a dělají radost návštěvníkům, byla by proto škoda, kdyby to někteří z nich vzdali a akce byla o jejich stánek chudší," řekl na závěr Uhlík.