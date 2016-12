Úštěcký advent 2016: Program akce

Úštěk – Úštěcký advent 2016 opět nabídne celodenní poutavý program. Zde je:

Úštěcký advent 2013Foto: Deník/Karel Pech

Hlavní scéna

9.30 Zahájení adventu – Péro za kloboukem

10.00 vystoupení pěveckého souboru Zvonek

10.30 Andělé na chůdách – pouliční divadlo

11.00 Slet andělů z kostela sv. Petra a Pavla

11.30 Péro za kloboukem „hraje a zpívá Vánoce"

12.10 Zpátky do Betléma – kejklířské divadlo Vojty Vrtka

13.00 MŠ Pastelka

13.30 Podřipský žesťový kvintet

14.00 Andělé na chůdách

14.30 Slet andělů z kostela sv. Petra a Pavla

15.00 Péro za kloboukem "hraje a zpívá Vánoce 2"

15.40 Zpátky do Betléma

16.30 Andělé na chůdách

17.00 Slet andělů se světelnými efekty

Od 12 do 16 hodin před kostelem předávání betlémského světla

Dětská scéna v kulturním domě

pohádky divadla Krabice Teplice

řemeslné dílničky

11.30 Mrkvomen

13.30 Vlk a ovce běží z kopce

Výstavy a expozice

Galerie U brány – výstava Jiřího Ryvoly a další expozice

Úštěcká šatlava – prohlídka, ražba mince s andělem

Barokní fara – prodejní výstava prací úštěckých žen

Přízemí městského úřadu – výstava prací úštěckých dětí

Kostel sv. Petra a Pavla – originální vyřezávaný Betlém

Pikartská věž, sklepení – Muzeum čertů, naproti Vodní svět

Pouliční scéna s muzikanty, projížďka na koních, historický kolotoč, střelnice, soutěže, dětské řemeslné dílničky, zvířátka a harmonikář