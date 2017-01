Ulicí Na Valech projíždějí šoféři kamionů i přes zákaz

Litoměřice – Po více než osmi měsících, které uplynuly od otevření zrekonstruovaného Tyršova mostu, kamiony z centra Litoměřic zcela nezmizely. Z mostu Generála Chábery často směřují na páteřní ulici Na Valech v centru města a nerespektují dopravní značení, které tam vjezd těžkých nákladních aut zakazuje.

ULICÍ NA VALECH i přes zákaz řidiči kamionů občas projíždějí. Řidič tohoto vozu jel z Lovosic směrem do České Lípy. Foto: Deník/Karel Pech

Nákladní vozy mohou z kruhového objezdu u Základní školy Na Valech pokračovat pouze do Masarykovy ulice směrem do Pokratic. Stejná pravidla platí i obráceně. Tedy odbočit z kruhové křižovatky mohou kamiony jen do ulice Mrázova.

A to i v případě, že jejich trasa vede směrem na Českou Lípu. V tomto případě musí jet přes most Generála Chábery na Terezín a napojit se na Tyršův most.

Pro řidiče to znamená zhruba desetikilometrovou zajížďku. Proto si cestu mnohdy zkracují přes „Valy". Cestu přes ulici Na Valech občas použijí i řidiči jedoucí od Lovosic směrem na Českou Lípu.

Šéf litoměřického dopravního inspektorátu Jaromír Galia uvedl, že řidiči nákladních vozů většinou dopravní značení dodržují. „Čas od času se však najde řidič, který do ulice Na Valech vjede," řekl Galia s tím, že policisté v místě provádějí namátkové preventivní kontroly.