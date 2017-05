Ukradli Járu! Sochy v ulicích jsou terčem vtipálků i vandalů

Litoměřice – Ani týden nevydržely bez cizího zásahu v ulicích Litoměřic sochy představující klienty litoměřické Diakonie. Lehké papírové sochy v životní velikosti potažené folií jsou častým terčem vtipálků i vandalů.

JEŠTĚ při zahájení výstavy venkovní výstavy soch klientů Diakonie byli Jára a Radka na chodníku vedoucím z Litoměřic do Žitenic spolu. Nyní ale Járu někdo ukradl.Foto: Deník / Pech Karel

„Například Honzu z parku Václava Havla jsme našli pohozeného až u obchodního domu Lidl,“ říká jejich autorka Helena Hingerová s tím, že další z celkem deseti soch, které jsou po městě rozmístěny, někdo celou „potetoval“ černým fixem.



Bezúspěšné je zatím pátrání po podobizně Járy, který společně s Radkou tvořil sousoší na chodníku vedoucím z Litoměřic do Žitenic. Nyní tam stojí pouze socha Radky.



Pozornosti vandalů neunikla ani socha Jirky u městské knihovny.

„Nějaká parta ji zřejmě ten večer po hokeji vyškubla a poté s ní házela a kopala do ní tak, že ji poškodila,“ domnívá se Helena Hingerová a dodává, že poškozené sochy jdou opravit. Zabere to ale čas.



Streetartová výstava handicapovaných klientů Diakonie se v litoměřických ulicích koná u příležitosti 25. výročí Diakonie v Litoměřicích a má obyvatelům i návštěvníkům města připomenout, že i takoví lidé mají své místo. K vidění bude do konce června.



„Už teď přemýšlíme zda neudělat ještě tipovací soutěž, jak dlouho sochy vlastně vydrží,“ říká s nadsázkou autorka soch.



„Mám radost, že sochy vzbudily tolik pozornosti. Většinou té pozitivní. Některé lidi ale sochy dráždí a mají potřebu s nimi manipulovat. Trochu jsme to čekali a báli se, že by to mohlo být mnohem horší než nyní. To, co se s nimi děje, myslím odpovídá stavu naší mládeže,“ dodal zakladatel Diakonie v Litoměřicích Zdeněk Bárta.