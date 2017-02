Tužší zima stála silničáře tisíce tun posypu navíc

Ústecký kraj – Měsíc a půl prakticky nepřetržité zimy se podepíše i na účtech za údržbu silnic. Na některých místech regionu jsou totiž až dvoumetrové závěje.

Oproti minulým létům také více mrzlo. Konečný účet za zimní údržbu dostanou města i kraj až po konci zimy. Ale již nyní je jasné, že budou města muset sáhnout hlouběji do kasy.



S tužší zimou souvisí také větší spotřeba soli, kamenné drti a solanky. „Doposud jsme spotřebovali o 618 tun soli více než za celou loňskou zimu," říká vedoucí děčínského provozu krajské Správy a údržby silnic Ivana Pekařová. Jen soli tak museli silničáři doposud přivézt o 25 plně naložených kamionů více než loni.



Výrazně více spotřebovali silničáři na Děčínsku i drtě nebo solanky. Od začátku listopadu do 13. února SÚS na Děčínsku rozvezla 4 443 tun soli, 5 731 tunu drtě a přes 350 kubíků solanky.





Pravděpodobně nejdramatičtější situace je alespoň na první pohled v Krušných Horách na Teplicku. Například na Cínovci nedaleko Dubí bylo posledních více než deset zim poměrně pohodových. Letos zde ale mají místy až dvoumetrové závěje.



„S úklidem silnic nemáme problémy. Co ale je naprosto nedostatečné, je úklid chodníků. Zde chybí specializovaná technika a ta není nikde. Ukazuje se, že firmy neinvestují do něčeho, co není zapotřebí nebo je zapotřebí velmi řídce," řekl starosta Dubí Petr Pípal.



Více peněz bude stát letošní zima i Krupku.



„Letošní zima je pro nás dražší, protože je více sněhu. Přesná čísla zatím nemáme. Soli na naše chodníky a silnice máme dostatek, a pokud by docházela, není problém dokoupit. Máme zkušenosti, že ji máme hned," říká Zdeněk Matouš, starosta města Krupka, která leží na úpatí Krušných hor a jejíž katastr zasahuje až na vrcholky.

Zásoby soli mají silničáři v Litoměřicích dostatečné, potvrdil to vedoucí výroby litoměřické správy a údržby silnic Vlastimil Filous.





„Sůl objednáváme průběžně. Oproti předešlým zimám, kdy byly zimy mírné, je letošní spotřeba několikanásobně vyšší. Během letošní zimy jsme spotřebovali zhruba 5 tisíc tun soli, která byla použita jak samostatně, tak také do inertu a do solanky," řekl Filous a doplnil, že na výrobu solanky jen v lednu padlo 150 tun. Na celý okres má litoměřická správa k dispozici patnáct sypačů.



Přednost v údržbě mají silnice I. třídy. Mezi nejkritičtější úseky v okrese patří stoupání za obcí Trnovany na silnici mezi Litoměřicemi a Českou Lípou. Dalším nebezpečným místem je podle Filouse také rovná vozovka u Podsedic.



Všude řidiči musí počítat s tím, že i po posypu solí nějakou dobu trvá, než začne působit.



Litoměřičtí silničáři zažili během zimy i nepříjemnosti v podobě poškozených aut. Opravou násypky musel projít sypač, který se při údržbě převrátil do příkopu u Mentaurova na Litoměřicku. Další vůz jim poničila neopatrná řidička. Po srážce se sypačem její auto poškodilo radlici i řízení sypače. Obě porouchaná auta opravila správa a údržba silnic během několika dní.