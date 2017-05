Turistická značka by mohla vést po traťovém tělese

Úštěk - Spolek Muzeální železnice sídlící v Zubrnicích se snaží obnovit celý úsek bývalé železniční trati z Velkého Března do Úštěku. V loňském roce odkoupil její další část u bývalé zdejší stanice a jeho poslední aktivitou za podpory obce Lovečkovice je položení kolejiště před tamní železniční stanicí.

Vedoucí značkařů v litoměřickém okrese Jan Pásler ukazuje, kudy by mohla vést kratší trasa k sedlu. Foto: Deník/Václav Sedlák

Uvažuje se i o tom, že by v dalším navazujícím úseku z Lovečkovic do Levína mohla vést nová turistická trasa, která by se později mohla protáhnout až do Úštěku.



K plánům přispívá i Klub českých turistů (KČT), který chce v tělese bývalé železnice od bývalého nádraží vyznačit červenou značkou turistický chodník směřující k Sedlu.

„Nechceme, aby cesta vedla po frekventované silnici, ale příjemnou trasou u rybníku Chmelař, nejlépe po tělese bývalé železniční trati. Našli jsme pochopení u Muzeální železnice, ale současně stojíme před několika problémy, pro jejichž vyřešení chceme požádat o pomoc úštěckou radnici. Těleso je totiž zarostlé náletovými dřevinami a v jednom úseku vede blízko chat, což se nelíbí jejich majitelům. Starosta Pavel Kundrát nám přislíbil pomoc v obou záležitostech," uvedl Jan Pásler, člen komise značení KČT v Ústeckém kraji.

„Je to i náš zájem, aby turisté, kteří k nám přijedou, mohli bez tápání absolvovat cestu za krásami Českého středohoří. Naše město chce, aby mu KČT na oplátku podle možností pomohl propagovat turistickou cestu ke Konojedským bochníkům nebo také ke skalnímu útvaru Opičí hlavy," vysvětli starosta.



Klub v litoměřickém okrese pečuje o zhruba 400 kilometrů značených turistických cest, každý rok asi třetinu obnovuje. Dvacet značkařů, kteří většinou pracují ve dvojicích, má v období vegetace dost práce. Za den zvládnou při frekvenci kilometr za hodinu zkontrolovat a obnovit značení na pěti až šesti kilometrech cest.

„Většina cest je dobře značena a bez větších obtíží zdolatelná, ale máme zde i několik problémových úseků. Týká se to například Radobýlu, ke kterému vedou cesty uprostřed křovisek, kde není místo pro položení značek. Řešením by byla instalace větších kamenů, které ovšem musejí mít podle ochránců přírody krajinný původ. Dalším úsekem, jenž nám dělá potíže, je pěšina z Hostěnic proti proudu řeky Ohře, procházející chráněným přírodním územím, která na svahu ujíždí a je třeba ji upravit," dodává Jan Pásler.