Tříkrálová sbírka v litoměřické diecézi byla letos rekordní

Litoměřice – Diecézní charita Litoměřice už rozpečetila všechny tříkrálové pokladničky a výtěžek z Tříkrálové sbírky je rekordní. Vykoledovala celkem 2 349 405 korun. Je to zhruba o 148 tisíc korun více než v minulém roce.

Informovala o tom mluvčí charity Edith Kroupová s tím, že do koledy v litoměřické diecézi se letos zapojilo celkem 23 charit, farností a děkanství a tři králové tak díky štědrosti dárců naplnili 914 pokladniček.



„Na sbírce se podílelo téměř 3000 dobrovolníků, ať už jako koledníků, vedoucích skupinek nebo organizátorů sbírky, bez nichž by sbírka nikdy nemohla probíhat v takovém rozsahu. Všem těm, ale v neposlední řadě také dárcům, patří veliký dík nejen od nás jako zástupců charit, ale především od těch, kterým sbírka pomůže," hodnotí sbírku Růžena Kavková, ředitelka Diecézní charity Litoměřice. Veronika Vedejová, koordinátorka sbírky v litoměřické diecézi, dodává:



„Nadšení z výtěžku sbírky je určitě veliké, neméně se ale radujeme ze samotného průběhu sbírky a především z přístupu lidí. Setkávali jsme se s neskutečnou vřelostí a otevřeností, s nadšením, že nás vidí, a nejednou jsme museli vysvětlovat, proč jsme ještě do dané obce nedorazili, že na nás již čekají."



Výtěžek letošní sbírky pomůže například nákupem kompenzačních pomůcek Domovu svaté Zdislavy v Litoměřicích nebo nákupem léků nad rámec zdravotního pojištění Hospici sv. Štěpána i úhradou léčebných masáží pro dvou a půlletého chlapečka z Libochovic, které nehradí pojišťovna, nákupem školních pomůcek pro znevýhodněné děti a dalším potřebným.