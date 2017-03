Travelbeat: Rybařili jsme na jezeře, kde natáčel DiCaprio

Litoměřice / Česká Kamenice – Tvrdě pracovali, aby mohli cestovat. Deník sleduje další putování cestovatelů, tentokrát Daniela Dubského z Litoměřic a Jindry Cahákové z České Kamenice. Pár si říká Travelbeat a rozhodl se o své dojmy z cest po Americe pravidelně dělit se čtenáři Deníku.

„Jsme pár, který se rozhodl poslouchat hlas svého srdce a užívat si naplno cestování, které nám odjakživa proudí v žilách. Jelikož jsme měli štěstí, povedla se nám získat Working Holiday (pracovně-cestovní) víza pro Kanadu a v květnu 2015 jsme odletěli do kanadského Vancouveru, kde jsme zůstali jen nezbytnou dobu kvůli vyřízení formálních záležitostí," uvedl Daniel Dubský s tím, že poté se přesunuli na ostrov Vancouver Island do Victorie, hlavního města Kolumbie, kde koupili minivan, který byl jejich věrným společníkem při jejich společné cestě po Severní Americe.

„Pracovali jsme a cestovali. Česali jsme ovoce v údolí Okanagan Valley, projeli jsme jižní část Rocky Mountains a přes zimu našli útočiště v kasinu s hotelem Stoney Nakoda Resort u Canmore. Uklízeli jsme na hotelu a volno trávili dokonalým běžkováním v provincionálním parku Kananaskis Country a rybařením na zamrzlém jezeře Spray Lakes, na kterém se procházel i slavný Leonardo DiCaprio ve filmu Zmrtvýchvstání," popisují cestovatelé s tím, že žili v Kolumbii, Albertě a procestovali další země.





Začátkem května 2016 se vydali jen na cestu. Našetřili totiž dost peněz na to, aby mohli objevovat krásy amerického kontinentu. Minivanem projeli dalších více než deset států a osmnáct národních parků.



V listopadu 2016 se rozloučili s Kanadou i svým minivanem a odletěli do Mexika. A tady začala další část jejich cesty.



„Již jen místní dopravou jsme projeli všechny země Střední Ameriky a poté z Panama City přeletěli do Bogóty. A tady nastala třetí etapa našeho putování, o kterou bychom se s vámi rádi podělili," uzavírají Travelbeat s tím, že jejich příběhy můžete sledovat nejen v Litoměřickém deníku, ale také na jejich facebookové stránce @travelbeat.cz, kde pravidelně zveřejňují fotografie z cest.

