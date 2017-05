Terezínští si budou muset na čas utáhnout opasky

Terezín – Celková zadluženost města ke konci loňského roku činila 36,3 milionu korun, ale co je vážnější, jeho finanční kondice je v hodnocení pětibodové stupnice druhá nejhorší. Situace je vážná, ale dá se řešit. Tolik tři údaje z podrobné analýzy financí a návrhu opatření, jež by měly přispět k ozdravení a konsolidaci Terezína.

Terezín, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Dokument, který je zpracován v režimu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, připravil pro radnici ve střednědobém výhledu rozpočtu Luděk Tesař, renomovaný ekonom se zaměřením na města a obce. Ve středu se s ním seznámili zastupitelé města. Analýza se týká financí za posledních 17 let. Jejich ozdravení je podle autora neodkladné, v příjmové části bude muset například dojít k navýšení koeficientu daní z nemovitostí.



Není to žádná tragédie, protože Terezín měl dosud nejnižší koeficient, nově by měl stoupnout na trojku, což představuje příjem do rozpočtu zhruba tři miliony korun. Nadále trvá prodej a převody veškerého nepotřebného majetku. Platí také nepřebírání žádných dalších závazků a ukončení řešení dlouhodobých závazků vytloukáním krátkodobými.

„Očekávám, že na základě toho a kladného provozního saldu budou banky ochotné jít na rozklad splátek a snížení úroků. Dobré by bylo dosáhnout provozního salda 10 milionů korun. Na straně výdajů je třeba dál snižovat veškeré provozní náklady," uvedl Luděk Tesař.

Terezín je počtem 2 900 obyvatel větší obcí, ale díky pevnosti je jeho majetek srovnatelný s velkým městem. Dokud to tak bude platit, nemůže se město dostat do komfortnější finanční zóny.

Radnice nečekala na představení kompletní analýzy, s nejzásadnějšími opatřeními se vedení města seznámilo už před třemi měsíci, kdy ji ekonom navštívil, a některá začala realizovat.

„Snižujeme provozní náklady i stav pracovníků, chceme ušetřit pomocí dotací náklady na městskou policii. V příjmové části jsme poprvé od roku 2008 dostali od státu čtyři miliony korun na opatrovance, dosud jsme náklady s tím spojené hradili z vlastního rozpočtu. Za nejdůležitější krok však považuji zbavení se majetku, který nám v minulosti předal stát, dosud není opravený, natož využívaný. K tomu intenzivně jednáme na všech úrovních a věřím, že najdeme vyslyšení," uvedla starostka Hana Rožcová.