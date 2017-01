"Doteď jsem městu pomáhal, ale odteď mu budu škodit," i to zaznělo v Terezíně

Terezín – Pondělní mimořádné zasedání městského zastupitelstva, o jehož svolání požádala opozice sedmi zastupitelů, skončilo krátce po zahájení. Pro schválení programu zvedlo ze čtrnácti přítomných zastupitelů ruku jen sedm, dva se zdrželi hlasování a čtyři byli proti. Program tudíž nebyl schválen.

Opozice se domáhala dalších návrhů či připomínek, ale podle jednacího řádu už k tomu neměla možnost. Předsedající starostka Hana Rožcová (Ženy Terezínska) jednání ukončila a poděkovala občanům, kteří zaplnili sál kulturního domu, za účast a pozvala je na řádné zasedání 15. února.

O tématu jsme psali zde: Terezín: Opoziční zastupitelé chtějí odvolat starostku

Předsedající ještě před hlasováním o programu, který byl pouze doplněn o návrh Zdeňka Rouse (Pro obec Terezín), požádala o audit z krajského úřadu a ve svém závěrečném slově vysvětlila stanovisko k jednotlivým bodům programu. Podle ní jsou některé zařazeny do programu řádného únorového zasedání, jiné nejsou ani v kompetenci zastupitelstva. To byl důvod, proč program nepodpořila.

Po ukončení jednání se na hlavu radních a ostatních zastupitelů mimo opozici snesl pískot, sprcha nadávek a výčitek. Zastupitel Rous prohlásil, že na vedení města podal dvě trestní oznámení, jeden podnikatel křičel, že doteď městu pomáhal, ale odteď mu bude škodit.



Další volal: „Doufám, že vám to lidi spočítají v dalších volbách." Jiná občanka naopak s klidným hlasem uvedla: „Jednou jste prohráli, ale to neznamená, že byste nemohli táhnout v tom zásadním za jeden provaz. Jde vám o město nebo o vlastní prestiž? Běžte ven a zchlaďte si své paličaté hlavy."

