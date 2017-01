Terezín: Radnice nezapírá, má úvěry za 38 milionů

Terezín - Vysoká úvěrová zadluženost Terezína rozdmýchává v poslední době ve městě zlou krev. Mezi zastupiteli Terezína v současnosti panuje velmi napjatá atmosféra, která gradovala na pondělním mimořádném zasedání.

Vysoká zadluženost města má podle tajemníka městského úřadu Roberta Czetmayera (na snímku) počátky už v letech 2007 až 2008. Město tehdy vynaložilo nemalé prostředky na záchranu svých kulturních památek. Foto: Deník/Karel Pech

To si vyžádala opozice, která současné starostce města Haně Rožcové vytýká, že nedokázala zabránit dalšímu zadlužování a zastavování nemovitostí v majetku města, a požadovala její rezignaci. Jednání však bylo ukončeno hned v samém úvodu, protože opozice nesehnala dost hlasů pro schválení programu. Řádné zasedání pak starostka svolala na 15. února.

„Situace je taková, že město dluhy skutečně má, v současné době činí zhruba 38 milionů korun. Jsou to úvěry u bank, stabilizované a časově rozložené, tak abychom se současným skromným rozpočtem řádově 34 milionů korun dokázali zajistit provoz města. Nyní jednáme s bankami o snížení úrokové míry, pokud možno pod jedno procento," uvedl tajemník města Robert Czetmayer.

Podle Czetmayera nedošlo k tak vysoké částce ze dne na den, ale postupně od roku 2007 a 2008, kdy město vynaložilo obrovské úsilí na záchranu svých kulturních památek.

„Nejednalo se jen o budovy, ale také o stavby, jako je obnova kanalizace či protipovodňová opatření, bez kterých není možné myslet na budoucnost města. Investice, které byly z větší části financovány z dotací, šly do stamilionových částek. Nemalou část však město muselo platit i ze svých prostředků," vysvětlil tajemník.

V současné době má Terezín kvůli úvěrům v zástavě i několik svých nemovitostí. „Celkem je to šest objektů, ale radnice mezi nimi není," vyvrátil Czetmayer domněnku, která koluje po městě.

Na současné mzdy prostředky máme, říká tajemník Městského úřadu v Terezíně Rober Czetmayer

Jak se vůbec město k takovému zadlužení dostalo?

Je třeba uvést, že k němu nedošlo ze dne na den, ale postupně od roku 2007 a 2008, kdy město vynaložilo obrovské úsilí na záchranu svých kulturních památek. Nejednalo se jen o budovy, ale také o stavby, jako je obnova kanalizace či protipovodňová opatření, bez kterých není možné myslet na budoucnost města. Investice šly do stamilionových částek, které sice neprošly přes účet města, ale to na ně muselo své prostředky vynaložit. Bohužel od té doby se podmínky pro udělování dotací výrazně zpřísnily.

Jak?

Především musíme zajistit vlastní zdroje už při přípravě projektů, což dříve nebývalo, a to jsou milionové částky. Jít do dotací je svým způsobem riskantní, může se stát, že dotaci ihned nedostaneme a projekt skončí v zásobníku. Bez úvěrů bychom ale žádnou větší akci nezvládli a majetek by dál chátral.

Kolik město muselo k úvěrům zastavit nemovitostí?

Celkem je to šest objektů. Kulturní dům, pošta, nevyužitá ubytovna, objekt pečovatelského domu a dva bytové domy. Není mezi nimi radnice.

Pro představu, jak velký majetek nyní město obhospodařuje?

Jeho hodnota je zhruba miliarda korun. Je tu ještě pět velkých objektů, které na záchranu či na využití čekají. Během uplynulého měsíce se začalo jednat na mezirezortní komisi o možnosti jejich převodu zpět na stát. Podívat se na ně byli ministři financí a kultury. Víc budu vědět za týden. Dnes už nemáme dost prostředků, abychom zajistili přípravu dalších projektů. Navíc jsme se zavázali oběma ministerstvům a bankám, že bez jejich souhlasu nebudeme usilovat o další dotace. Zatím je tato pětice zařazena do seznamu CzechInvest pro opuštěné budovy.

Našli jste cesty, jak se ze zadluženosti rychleji dostat?

Přijímáme úsporná opatření. Snažíme se pokračovat v prodeji nemovitostí. Jsou to pozemky, které město nebude potřebovat pro svůj další rozvoj, a soused je naopak dokáže smysluplně využít. Do prodeje patří i bytový fond, v kterém město má na 120 bytů. Nechali jsme si vypracovat analýzu renomovaného finančního analytika. Jeho závěry jsou, že problémem Terezína není zadluženost, ale město musí pokračovat ve snižování vnitřních nákladů. V předchozích letech nám bylo připomínáno, že úřad nemá dostatečnou zastupitelnost ve funkcích, proto byl posílen, nyní vidíme, že pokud nebudeme schopni zvýšit příjmy, musíme se vrátit k původnímu schématu a snížit tak mzdové náklady. Musím zdůraznit, že i na současné mzdy prostředky máme.

Opozice požadovala, aby město prošlo auditem krajského úřadu, přistoupíte k němu?

Výhodou auditu, který dosud prováděl certifikovaný soukromý subjekt, byla možnost běžných konzultací, což u auditu krajským úřadem nelze. Přesto ještě před mimořádným zastupitelstvem jsme se rozhodli, že o krajský audit letos požádáme a ušetříme zhruba 40 tisíc korun.