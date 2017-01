Student z litoměřického gymnázia uspěl při zkouškách na Cambridge

Litoměřice - V šesti letech se Jonáš Fiala odstěhoval s rodiči do Anglie. Tam studoval osm a půl roku. Každé letní prázdniny ale musel dělat zkoušky z českého jazyka a dějepisu na české škole.

Po návratu do České republiky nastoupil do kvinty na litoměřickém gymnáziu. Letos se chystá na návrat do Anglie, studovat bude na věhlasné univerzitě Cambridge.

Proč jste se rozhodl pro studium v zahraničí?

Líbil se mi britský styl vyučování, a tak po osmi letech strávených v Británii bych se tam zase rád vrátil na vysokou školu. Myslím si, že univerzity v Británii jsou na vysoké úrovni.

Jak jste dospěl k přihlášce zrovna na Cambridge?

Většinou se v Anglii studenti přihlašují na pět univerzit, a tak jsem si vybral ty, které se mi nejvíc líbily a měly mít kvalitní výuku informatiky. Cambridge jsem jen tak zkusil a oni mě vzali.

Jak dlouho jste se připravoval na přijímací zkoušky a jak probíhaly?

Až tak dlouho jsem se nepřipravoval, učil jsem se hlavně víkend před zkouškou. Při přijímací zkoušce jim jde nejvíc o to, aby zjistili, jak uvažujete a umíte řešit nové problémy. Měl jsem dva pohovory a mezi nimi písemný test z matematiky a logiky.

Dalo vám studium na litoměřickém gymnáziu potřebný vědomostní a jazykový základ pro zvládnutí přijímacích zkoušek?

Výuka matematiky je fajn, hodně jsem se tady naučil. S informatikou mi velmi pomohlo, že jsem poslední dva roky řešil korespondenční seminář programování matfyzu. S angličtinou jsem pomoct ani nepotřeboval.

Jaký byl při studiu na gymnáziu váš oblíbený předmět a proč?

Nejradši mám tělocvik, při něm si hezky odpočinu od studia. Také mám rád informatiku, protože mě baví programování.

Myslíte si, že po vystudování zahraniční univerzity se snadněji uplatníte na trhu práce?

Myslím si, že po vystudování univerzity v Cambridge určitě.

Co budete po odjezdu do Anglie nejvíce postrádat?

Rodinu a kamarády.

Co byste doporučil případným dalším zájemcům o studium na Cambridge?

Ať si najdou, co je zajímá a baví, a věnují se tomu i mimo školu. Také je dobré co nejvíc času strávit v Anglii.