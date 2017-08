Štětští uvažují o výstavbě víceúčelové haly

Štětí - Lidé ve Štětí mají nedostatek krytých sportovišť. Pro míčové hry je vhodná pouze jedna školní tělocvična. Obyvatelé města se v anketách postavili za revitalizaci i venkovních sportovišť.

Už v loňském roce reprezentovala Markéta Štolová ČR na ME do 17 let v Gruzii a na mezistátním utkání dorostuFoto: Atletika Chomutov

Radnice s iniciativou Zdravé město Štětí a Agenda 21 udělaly pro zlepšení podmínek pro sport a aktivního trávení volného času první krok. Nechaly zpracovat studii, jak by mohl městský areál vypadat v nejbližších letech. Město s návrhy seznámilo veřejnost. Účastníci se nejprve seznámili s marketingovým porovnáním 21 českých měst do 17 tisíc obyvatel. „V něm si naše město nevede špatně, dokonce mezi hodnocenými sídly poskytuje rozvoji sportu nejvyšší podporu ze svého rozpočtu. V tomto trendu chceme pokračovat, připravujeme revitalizaci sportovního areálu a uvažujeme o výstavbě víceúčelové sportovní haly. Máme k tomu už vytipovaný pozemek mimo zátopovou zónu,“ prozradil místostarosta města Miroslav Andrt. ČTĚTE TAKÉ: Šest! Medailové žně na mistrovství světa v Račicích předčila všechna očekávání! Studie revitalizace sportovního areálu má tři varianty. Ta nejreálnější vychází z potřeb a požadavků dalších oddílů a klubů, tedy nejen těch současných uživatelů, což jsou fotbalisté a tenisté. Vrátit by se sem měli atleti, jejichž výkonnost je v posledních letech na vzestupu. Teď mají k dispozici malý ovál s umělým povrchem, na němž se nemohou pořádat regulérní závody. Obnovený atletický ovál se sektory by měl sloužit i školám a rovinky pro pořádání hasičského sportu. Ve studii se počítá s vybudováním hřiště s umělým trávníkem a úpravou plochy pro volejbal a hokejbal s využitím i během zimy. Štětští veslaři a kanoisté budou moci už v příštím roce využívat úplně nové zařízení loděnice u Labe. „Ta byla postavena souběžně s budováním Labe arény v Račicích, která je jediným Olympijským centrem v Ústeckém kraji. Vedle vrcholových sportovců ji využijí i místní veslaři a kanoisté. Posilovny, odpočívárny a tělocvičnu budou mít k dispozici další sportovci a školy,“ doplnil ředitel Labe arény Michal Kurfirst. ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: Piráti se střetli v zatopeném opevnění Terezína

Autor: Václav Sedlák